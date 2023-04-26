Казахстанские компании договорились об экспорте продукции в Иран на $60 млн

В рамках официального визита премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в Исламскую Республику Иран с 24 по 26 апреля проходит третья торгово-экономическая миссия нашей страны в Тегеране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

В мероприятии, организованном Центром развития торговой политики QazTrade, приняли участие представители Министерства сельского хозяйства РК, 20 казахстанских компаний по производству товаров пищевой, химической, строительной, легкой промышленности и металлургии, совместной Торговой палаты двух стран, Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Ирана, а также более 150 контрпартнеров с иранской стороны.

По итогам бизнес-встреч подписаны экспортные контракты на поставку в Иран казахстанских удобрений, масложировой продукции, мяса КРС и МРС на сумму свыше $60 млн.

По информации вице-министра торговли и интеграции РК Кайрата Торебаева, товарооборот между Казахстаном и Ираном за 2022 год составил $528 млн, что на 19,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом казахстанские компании в среднесрочной перспективе готовы дополнительно нарастить поставки в Иран.

В рамках торгово-экономической миссии иранские компании проявили высокий интерес к казахстанским производителям фосфорных удобрений, ферросплавов, а также пищевой продукции. Достигнуты договоренности о дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений.

Ранее сообщалось, что 26 апреля премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Иран. В Тегеране глава Правительства проведет встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером.