Фото: Минобороны РК

В Турецкой Республике проходят международные учения специального назначения «Анадолу - 2025» с участием военнослужащих из 33 стран, включая Казахстан, Азербайджан, Пакистан, Узбекистан и другие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство обороны РК

В активной фазе учений казахстанские военнослужащие отрабатывают действия в городских условиях, беспарашютное десантирование, эвакуацию раненых и применение беспилотных летательных аппаратов.

Участие бойцов Сил специальных операций в учениях способствует повышению боевой выучки, обмену опытом и укреплению взаимодействия с подразделениями специального назначения, отметили в Минобороны.

Завершение учений запланировано на 3 июля.