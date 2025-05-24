О состоянии дел в отечественном кинематографе и перспективах его развития рассказали на брифинге в Астане.

В 2024 году вышли пять национальных фильмов, до конца нынешнего года планируется выход еще 10. В их числе – «Капитан Байтасов», «Осенний бриз», «Қайтадан», анимационный фильм «Алтын адам».

Как отметил руководитель управления кинематографии ­Комитета культуры МКИ РК Гани Муратов, Министерство культуры и информации разработало поправки в Закон «О кинема­тографии». Они касаются проведения предпрокатной экспертизы, включая фильмы, снятые на частные средства. В настоящее время поправки проходят согласование.

По словам Гани Муратова, отечественное кино сформировалось как самостоятельная индустрия. Стратегическая цель государства – превращение ­Казахстана в центр кинопроизводства Центральной Азии. Для этого совершенствуются система господдерж­ки и роль ключевых участников индустрии.

Казахстан – одна из немногих стран, последовательно оказывающих государственную поддержку отечественной киноиндустрии. Это приоритетное направление культурной политики будет и далее активно развиваться.

Напомним, в 2019 году был принят отраслевой Закон «О кинематографии», а также создан Государственный центр поддержки национального кино, осуществляющий отбор кинопроектов на конкурсной основе.

Как отметил Гани Муратов, казахстанская киноиндустрия переживает подъем. Создаются условия для расширения производства отечественного контента, государство поддерживает кинематографистов, формируется новое поколение режиссеров, чьи работы отражают реа­лии времени. Согласно Концепции культурной политики Республики Казахстан на 2023–2029 годы, к 2030 году доля отечественных фильмов в общем прокате достигнет 35%.

– По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева начата масштабная перезагрузка сферы кинематографии, – подчеркнул Гани Муратов. – Ведется работа над совершенствованием законодательства, в том числе по укреплению киностудии «Казахфильм» и повышению прозрачности системы конкурсного отбора.

Он уточнил, что в начале каждого года Центр кино объявляет прио­ритетные темы – особое внимание уделяется историческим фильмам, способствующим духовно-нравственному воспитанию граждан. Экс­пертный совет теперь работает по секциям: игровые, анимационные, документальные и хроникальные фильмы. А сам конкурс проходит в два этапа, упрощена процедура подачи документов.

На законодательном уровне закреплено и то, что не менее 30% от общего объема государственного финансирования кино ежегодно направляется киностудии «Казахфильм», что укрепляет ее финансовую устойчивость.

Кроме того, Министерство культуры и информации совместно с Центром кино ведет постоянный мониторинг фильмов, получивших государственное финансирование, с обязательным условием их участия в прокате и фестивалях. В приоритете – поддержка молодых режиссеров (включая короткометражные фильмы), авторского и неигрового кино, а также анимации.

В последние два года ведется активная модернизация киностудии. Благодаря росту доходов и оптимизации расходов в 2024 году ­«Казахфильм» впервые за семь лет стал самоокупаемым. На киностудии за счет спонсоров начаты косметические ремонтные работы. Кроме того, с 2024 года «Казахфильм» получает господдержку на дистрибуцию и тиражирование фильмов, цифровую реставрацию золотой коллекции, проведение Дней казахского кино за рубежом, содержание творческого объединения «Казаханимация».

К сожалению, отметил спикер, количество создаваемых полномет­ражных анимационных фильмов за последние несколько лет сократилось. На сегодняшний день остро стоит вопрос дальнейшего развития казахской анимации. В качестве одной из мер ее «переза­грузки» решено перевести «Казах­анимацию» в Астану.