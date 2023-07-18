На 5 лет могут зарегистрировать казахстанцы авто, не прошедшее легализацию

Транспорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По истечению срока действия временного учета государственная регистрация транспортного средства прекращается автоматически.

Фото: Kazpravda.kz

С 17 июля Министерство внутренних дел РК начало работу по временной регистрации сроком на 5 лет автомобилей, ввезенных в Казахстан из стран ЕАЭС до 1 сентября 2022 года, которые не были легализованы по причине неснятия с учета в стране прежней регистрации или из-за имеющихся ограничений. Таким образом, гражданам предоставлена отсрочка для решения имеющихся юридических проблем с автомобилями и введения их в правовое поле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Для временной регистрации владельцам авто необходимо обратиться в процессинговый центр управления административной полиции с заявлением и подтверждающими документами для включения VIN-кода автомобиля в список "временной регистрации". После включения в список владелец транспортного средства должен подать заявку на регистрацию автомобиля через портал электронного правительства. Далее в течение 10 минут осуществляется проверка в автоматическом режиме.

При положительном результате в личный кабинет владельца будет направлено уведомление об успешной поверке и о необходимости предоставить транспорт на пункт осмотра при Госкорпорации. На пункте осмотра криминалистом в течение 15 минут проводится сверка номерных агрегатов транспортного средства. При положительных результатах сверки владелец по электронной очереди перенаправляется к работнику Госкорпорации для сдачи документов на регистрацию автомобиля, оплачивает госпошлины за ГРНЗ (9 660 тг) и СРТС (4 313 тг) и подписывает обязательство о регистрации транспортного средства на 5 лет и об обратном его вывозе по истечению указанного срока.

"Необходимо отметить, что оригиналы регистрационных документов и государственные регистрационные номерные знаки хранятся по месту регистрации транспортного средства в филиале Государственной корпорации до истечения срока временной регистрации", – сказал исполняющий обязанности заместителя начальника управления КАП МВД РК Алтынбек Жамалиев.

В особых отметках в свидетельстве о регистрации указывается запись без права отчуждения и выезда за пределы Республики Казахстан, срок действия регистрации, а также данные прежнего иностранного владельца автомобиля.

По истечению срока действия временного учета государственная регистрация транспортного средства прекращается автоматически.

Если граждане Казахстана решат вывезти указанные автомобили за пределы страны, они должны будут сдать регистрационные документы и государственные номерные знаки РК, после чего им будут возвращены регистрационные документы и госномера иностранного государства.

В случае, если автомобили будут сняты с учета в стране прежней регистрации и казахстанцы примут решение осуществить их первичную регистрацию в стране, то на них будут распространяться условия легализации с уплатой сбора за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге и без взимания утилизационного платежа, разъяснили в МВД.

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане в мае 2023 года на учет было поставлено более 161 тыс. автотранспортных средств. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился в 1,5 раза.

 

#МВД #регистрация #автомобили

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