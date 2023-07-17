В полтора раза выросло количество зарегистрированных авто в Казахстане

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В Казахстане в мае 2023 года на учет поставлено более 161 тыс. автотранспортных средств. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился в 1,5 раза, в том числе грузовых автомобилей – в 1,8 раза, автобусов – в 1,7 раза и легковых автомобилей – в 1,5 раза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

По состоянию на 1 июня 2023 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 4 872,8 тыс., из них 87,8% – легковые автомобили, 10,1% – грузовые и 2,1% – автобусы.

В целом по стране пассажиров перевозит 100 701 автобус, это на 25,9% больше, чем годом ранее. Наибольшую долю занимают автобусы со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет – 38,4% и более 20 лет – 36,6% от общего числа зарегистрировнных автобусов.

В региональном разрезе наибольшее количество автобусов зарегистрировано в Алматы (12 654), Астане (7 398) и Алматинской области (7 644), наименьшее количество автобусов в областях Улытау (114) и Абай (241).

47,1% автобусов принадлежат физическим лицам, остальные 52,9% – во владении юридических лиц, добавили в нацбюро статистики.

Напомним, в Казахстане не будут легализовывать иностранные авто, ввезенные после 1 сентября 2022 года.