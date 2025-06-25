Казахстанцы разработали приборы, которые моментально определяют состав руды

Наука
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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Преимущества прибора в том, что его можно применять не только в стерильной лаборатории, но и прямо в шахте

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанские ученые разработали уникальные приборы, которые определяют состав руды прямо на месте добычи, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Научный прорыв совершили в Институте механики и машиноведения имени У.А. Джолдасбекова под руководством профессора, академика Амандыка Тулешова.

- Сложное название «рентгенофлуоресцентный» или «EDXRF» прибор» скрывает под собой настоящую инновацию для горнодобывающей отрасли, - комментирует он. - В чем суть этого изобретения? Представьте себе рентген - мощный, точный и умный. Он облучает кусок руды рентгеновскими лучами, а потом, когда она начинает «светиться», анализирует излучение и за секунды рассказывает все о его составе.

Преимущества прибора в том, что его можно применять не только в стерильной лаборатории, но и прямо в шахте - под землей, в пыли, на морозе и в условиях, где зарубежные устройства просто не выживают. И все это - без химии, вреда для окружающей среды и лишних затрат. Только чистая наука и чистый результат.

Внутри этого прибора - «умный» алгоритм SbsWin, созданный казахстанскими IT-специалистами, и микропроцессоры с элементами искусственного интеллекта. Они делают анализ надежным и стабильным. Но главное – скорость: то, что раньше занимало часы, теперь можно сделать за секунды.

На предприятиях корпорации «Казахмыс» используются и другие приборы, созданные командой академика Амандыка Тулешова. С 2019 по 2023 год один только один РЛП-21 проанализировал около двух миллионов проб руды.

Но настоящим героем подземной разведки стал полевой прибор РПП-12Т. Он легко справляется там, где дорогие импортные аналоги выходят из строя. С его помощью геофизики уже прошли более 655 километров подземных шахт. А еще он отлично работает в поле - помогает быстро оценить месторождения без лишних затрат на подготовку проб и работу лаборатории.

#добыча #ученые #руда #прибор

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