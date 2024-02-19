Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с мадридским «Реалом»

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По данным источника, контракт Мбаппе с «Реалом» вступит в силу 1 июля 2024 года.

Накануне Килиан встретился с руководством «ПСЖ» и попросил не делать ему новых предложений о пролонгации контракта, так как он уже подписал соглашение с «Реалом».

За парижский клуб Мбаппе выступает с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение французского нападающего с клубом рассчитано до лета 2024 года.