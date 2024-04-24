Книжная серия «Абай жолы» представлена в Астане

В рамках VII Евразийской международной книжной выставки-ярмарки EurasianBookFair 2024 сотрудники Областной универсальной библиотеки им. Абая из Семея представили уникальную литературную экспозицию и организовали презентацию проекта «Путь Абая». Посетители выставки смогли увидеть редкие издания о творчестве Абая, Шакарима и Мухтара Ауэзова.

фото пресс-службы акима области

В разделе «Абай, Шакарим в редких изданиях» – краеведческие издания, повествующие о жизни и деятельности выдающихся поэтов. Часть экспозиции, посвященная произведениям Ауэзова, познакомила посетителей с первыми фрагментами романа-эпопеи «Путь Абая», опуб­ликованными в периодических изданиях, а также с полными версиями произведения 1945, 1948, 1949–1950 годов.

Еще один раздел экспозиции представил 16 произведений авторов региона, выпущенных в рамках проекта «Абай жолы». Здесь же выдержки из раритетных изданий. Например, статья Алихана Букейхана. Именно он первым написал некролог Абаю, который, по сути, стал первой биографией великого поэта и мыслителя.

Об истории становления библиотек и музеев в Семипалатинске можно узнать из книги «Хранитель истории: избранные материалы». Издание содержит много исторических и этно­графических заметок из записок Русского географического общества.