Когда заработает безвиз с Китаем, ответили в МВД

В кулуарах после заседания Сената заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Игорь Лепеха ответил на вопрос журналистов, когда начнет действовать безвизовый режим Казахстана с Китаем, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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"Китайская сторона понимает, что если сейчас начнет работать безвиз, то увеличится поток граждан с обеих сторон, и для того, чтобы в первую очередь контролировать незаконную миграцию, они поставили как одно из условий - начало работы соглашения между правительства обеих стран ("О ратификации соглашения между правительством РК и правительством КНР об обмене информацией в отношении граждан государств-сторон"). После ратификации этого документа параллельно начнет действовать то соглашение. С подписанием этого закона начнет действовать безвиз", - разъяснил Лепеха.

Отметим, Сенат на пленарном заседании сегодня одобрил ратифицированное Мажилисом Соглашение между правительством РК и правительством КНР об обмене информацией в отношении граждан государств-сторон.

Как отмечается в заключении к документу, ратификация соглашения позволит создать правовую основу для сотрудничества между компетентными органами Казахстана и Китая в области миграции и противодействия двойному гражданству.

Напомним, в мае текущего года правительства Казахстана и Китая подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

По соглашению казахстанцы смогут находиться без визы в Поднебесной 30 дней и суммарно 90 дней в течение 180 дней. На такой же срок от визовых требований освободят в Казахстане граждан КНР.

Если же казахстанцы захотят оставаться в Китае дольше, то должны будут оформить соответствующую визу до въезда в КНР.