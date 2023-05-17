Казахстан и Китай подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме

Правительства Казахстана и Китая подписали Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, сообщает Kazpravda.kz .

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Напомним, сегодня, 17 мая, начался государственный визит в Китайскую Народную Республику главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Лидеры Казахстана и Китая ранее провели переговоры. По их итогам были подписаны 23 документа, в том числе Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о взаимном освобождении от визовых требований.

По соглашению казахстанцы смогут находиться без визы в Поднебесной 30 дней и суммарно 90 дней в течение 180 дней. На такой же срок от визовых требований освободят в Казахстане граждан КНР.

Если же казахстанцы захотят оставаться в Китае дольше, то должны будут оформить соответствующую визу до въезда в КНР.