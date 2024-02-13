Кокаин из Италии поставляли в Казахстан под видом кофе

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В Алматы ликвидирован канал поставки кокаина из Италии и Польши в Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на  Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В арендованной квартире изъяты пластмассовые капсулы, замаскированные под кофе, внутри которых находился кокаин весом 250 грамм.

В отделении Казпочты изъята посылка, в которой находились пластиковые банки с наркотиками общим весом порядка 1 кг, в том числе 0,5 кг кокаина и свыше 400 грамм экстази. Это более трех тысяч разовых доз.

Установлено, что задержанный иностранец выполнял функции курьера около трех месяцев. В Алматы он приехал с целью реализации редких видов наркотиков, отправленных в виде посылок, замаскированных под хозтовары.

– В отношении задержанного ведется досудебное расследование. Напомним, что данные преступления наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Подозреваемый взят под стражу. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению каналов поставки кокаина в страну. Иная информация в интересах следствия не разглашается, – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

#МВД #Алматы #Италия #кокаин

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