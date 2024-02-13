Кокаин из Италии поставляли в Казахстан под видом кофе

В Алматы ликвидирован канал поставки кокаина из Италии и Польши в Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В арендованной квартире изъяты пластмассовые капсулы, замаскированные под кофе, внутри которых находился кокаин весом 250 грамм.

В отделении Казпочты изъята посылка, в которой находились пластиковые банки с наркотиками общим весом порядка 1 кг, в том числе 0,5 кг кокаина и свыше 400 грамм экстази. Это более трех тысяч разовых доз.

Установлено, что задержанный иностранец выполнял функции курьера около трех месяцев. В Алматы он приехал с целью реализации редких видов наркотиков, отправленных в виде посылок, замаскированных под хозтовары.