Компания Apple начнет снимать фильмы

В мире
1176
Компания Apple заключила многолетний контракт с независимой киностудией из Нью-Йорка A24 на производство нескольких фильмов, передаетRbc.ru со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

А24 будет снимать полнометражные фильмы, рассчитанные на взрослую аудиторию, специально для Apple. Производителю iPhone понадобилась эта сделка, чтобы развивать собственный сервис просмотра потокового видео, сказано в публикации.

За последний год Apple уже вложила в производство видеоконтента $1 млрд. Эти инвестиции потребовались для того, чтобы составить конкуренцию стриминговой платформе Netflix. Тем не менее до сих пор публика не увидела ни одного фильма или сериала, снятого Apple, а компания уже дважды переносила срок запуска собственной видеоплатформы. На данный момент она не функционирует.

Сейчас у Apple есть документальный фильм "Королева слонов" и анимационный фильм Wolfwalkers, ориентированный на семейную аудиторию. Для развития стримингового сервиса компания переманила двух топ-менеджеров Sony, ответственных за запуск сериалов "Во все тяжкие" и "Королева" – Джейми Эрлихта и Зака ван Амбурга.

Будут ли новые фильмы Apple идти в кинотеатрах, или сразу попадут в платный видео-сервис без широкого проката, пока неизвестно. Компания еще сама не решила, как поступить в такой ситуации, следует из статьи.

Отказ от проката позволит Apple заработать больше денег благодаря продаже права увидеть фильм. В то же время, показы в кинотеатрах являются необходимым условием для того, чтобы фильм мог претендовать на Оскар. Именно поэтому компания Amazon, сделавшая фильм "Манчестер у моря" для собственного видеосервиса, все-таки выпустила его в ограниченный прокат в малом количестве кинотеатров.

Кто будет снимать фильмы для Apple

А24 — одна из наиболее востребованных независимых киностудий в США. Именно эта компания сняла «Лунный свет», получивший Оскар за лучший фильм в 2017 году. В этом году самым кассовым фильмом А24 стал хоррор "Реинкарнация". Киностудия существует всего шесть лет, с 2012 года. Ее отличительной особенностью стал акцент на социальных драмах и авторском кино.

В активе А24 нет ни одного блокбастера. Киностудия снимает фильмы, которые не попадают в широкий прокат, но вызывают острую общественную дискуссию и часто получают престижные награды. Среди известных работ А24 – научно-фантастический триллер "Из машины", вестерн "Строго на запад" и культовая арт-хаусная антиутопия "Лобстер".

Консенсус-прогноз, собранный сервисом Refinitiv, предсказывает подорожание акций Apple на 22,19% в течение года, до $233,8 за штуку. 27 опрошенных аналитиков рекомендуют покупать акции технологической компании, 16 советуют держать бумаги.

Популярное

Все
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Из капель рождается море
Карагандинский бизнесмен-изобретатель отремонтировал сельскую котельную и... остался должен государству 32 млн тенге
Золото-крошка в упорной одежке
Предприниматели массово намерены судиться с налоговыми органами, доказывая неправомерность административного наказания и начисления штрафов
Был в моде асадал
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
Сложнейшим периодом в истории стал для казахстанского народа прошедший год
Вандалы разбивают теплые павильоны на остановках общественного транспорта, которые установили в Караганде перед Новым годом
В Атырауской области планировалось строительство детского лагеря у побережья Каспийского моря. По прошествии трех лет проект так и не был реализован
В контексте судебных реформ
Последний Герой
В разговорных клубах, открытых в 12 регионах страны, можно будет бесплатно изучать казахский язык
Обратная сторона просвещения
В интересах сельчан
Высокое напряжение жизни
До завершения капитального ремонта в новой школе дети из села Даулет будут учиться в старом учебном заведении
Мастер-класс Манабу Мураками
Без поражений, но с «серебром»
Эра нового риса на старых полях
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Управляли толпой во время январских событий: депутаты спросили о судьбе вооруженных "людей с рациями"
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Токаев дал поручения новым министрам
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан будут вместе строить Камбаратинскую ГЭС-1
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК

Читайте также

Культура , Кино , Звезды , В мире
Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус-2023"
Общество , В мире
Саудовская Аравия отменила коронавирусные ограничения на ха…
В мире , COVID
Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от COVID…
В мире , Китай
Китай впервые за 3 года открыл границы для иностранцев

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]