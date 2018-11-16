Компания Apple начнет снимать фильмы

Компания Apple заключила многолетний контракт с независимой киностудией из Нью-Йорка A24 на производство нескольких фильмов, передаетRbc.ru
со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
А24 будет снимать полнометражные фильмы, рассчитанные на взрослую аудиторию, специально для Apple. Производителю iPhone понадобилась эта сделка, чтобы развивать собственный сервис просмотра потокового видео, сказано в публикации.
За последний год Apple уже вложила в производство видеоконтента $1 млрд. Эти инвестиции потребовались для того, чтобы составить конкуренцию стриминговой платформе Netflix. Тем не менее до сих пор публика не увидела ни одного фильма или сериала, снятого Apple, а компания уже дважды переносила срок запуска собственной видеоплатформы. На данный момент она не функционирует.
Сейчас у Apple есть документальный фильм "Королева слонов" и анимационный фильм Wolfwalkers, ориентированный на семейную аудиторию. Для развития стримингового сервиса компания переманила двух топ-менеджеров Sony, ответственных за запуск сериалов "Во все тяжкие" и "Королева" – Джейми Эрлихта и Зака ван Амбурга.
Будут ли новые фильмы Apple идти в кинотеатрах, или сразу попадут в платный видео-сервис без широкого проката, пока неизвестно. Компания еще сама не решила, как поступить в такой ситуации, следует из статьи.
Отказ от проката позволит Apple заработать больше денег благодаря продаже права увидеть фильм. В то же время, показы в кинотеатрах являются необходимым условием для того, чтобы фильм мог претендовать на Оскар. Именно поэтому компания Amazon, сделавшая фильм "Манчестер у моря" для собственного видеосервиса, все-таки выпустила его в ограниченный прокат в малом количестве кинотеатров.Кто будет снимать фильмы для Apple
А24 — одна из наиболее востребованных независимых киностудий в США. Именно эта компания сняла «Лунный свет», получивший Оскар за лучший фильм в 2017 году. В этом году самым кассовым фильмом А24 стал хоррор "Реинкарнация". Киностудия существует всего шесть лет, с 2012 года. Ее отличительной особенностью стал акцент на социальных драмах и авторском кино.
В активе А24 нет ни одного блокбастера. Киностудия снимает фильмы, которые не попадают в широкий прокат, но вызывают острую общественную дискуссию и часто получают престижные награды. Среди известных работ А24 – научно-фантастический триллер "Из машины", вестерн "Строго на запад" и культовая арт-хаусная антиутопия "Лобстер".
Консенсус-прогноз, собранный сервисом Refinitiv, предсказывает подорожание акций Apple на 22,19% в течение года, до $233,8 за штуку. 27 опрошенных аналитиков рекомендуют покупать акции технологической компании, 16 советуют держать бумаги.