В ОАЭ предлагают допстраховку пассажирам на рейсах в Дубай

Айман Аманжолова
корреспондент

Крупнейшая авиакомпания ОАЭ Emirates предложит пассажирам страховку, чтобы убедить их лететь в Дубай или через него, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке   

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Президент компании Тим Кларк (Tim Clark) в интервью газете Financial Times подчеркнул, что гарантии не будут зависеть от того, летит ли пассажир рейсом Emirates или нет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Авиакомпания Emirates предложит пассажирам страховку, чтобы убедить их лететь в Дубай или через него, несмотря на то, что многие правительства не рекомендуют поездки на Ближний Восток», - передает газета слова президента компании.

Кларк отметил, что Emirates работает со страховыми компаниями над внедрением собственного "доступного по цене" продукта с гарантией возврата денег и прибытия клиентов домой. Президент компании подчеркнул, что гарантии не будут зависеть от того, летит ли пассажир рейсом Emirates или нет.

Компания также предложит организовать обратный перелет - при необходимости с использованием других авиакомпаний - чтобы уменьшить опасения, что путешественники окажутся в затруднительном положении, если конфликт возобновится, добавил он.

Кларк также добавил, что Emirates отказалась от ранее установленных целевых показателей прибыли и стремиться закончить финансовый год хотя бы без убытков, даже если конфликт на Ближнем Востоке возобновится.

США и Израиль еще 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние, арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников, что привело к массовым отменам рейсов.

Emirates - крупнейшая авиакомпания ОАЭ, основанная в 1984 году. Компания осуществляет полеты в более чем 150 мест назначения по всему миру. Штаб-квартира расположена в Дубае.

#рейс #пассажир #страховка #ОАЭ #Дубай

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