Суд в Сеуле приговорил экс-президента Южной Кореи еще к 30 годам тюрьмы

Напомним, 19 февраля суд уже приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному лишению свободы. Экс-глава государства был признан виновным в руководстве мятежом в 2024 году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к 30 годам тюремного заключения по делу о запуске беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушное пространство КНДР. Об этом 12 июня сообщило агентство Yonhap.

«В пятницу суд Сеула приговорил бывшего президента Юн Сок Ёля к 30 годам тюремного заключения, признав его виновным в организации проникновения беспилотников в КНДР с целью усиления напряженности на границе и создания основы для объявления им военного положения в декабре 2024 года», - говорится в публикации.

К тюремному заключению также был приговорен ряд высокопоставленных военных чиновников, непосредственно ответственных за подобные операции.

«С целью создания условий для введения чрезвычайного положения и военного положения обвиняемые использовали предлог военной операции, чтобы спровоцировать провокацию со стороны КНДР», - говорится в решении суда.

Суд в Южной Корее 19 февраля приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному лишению свободы. Экс-глава государства признан виновным в руководстве мятежом в 2024 году. По версии обвинения, он вступил в сговор с бывшим министром обороны Ким Ён Хёном и другими лицами с целью организации беспорядков и подрыва конституции. Экс-министр обороны в тот же день был приговорен к 30 годам тюремного заключения.

Юн Сок Ёля арестовали 15 января 2025 года по делу о коррупции, что стало беспрецедентным случаем, когда следственные органы производили задержание лица, управлявшего государством. Позже президент был взят под стражу, что вызвало недовольство у его сторонников, которые устроили погромы в стране. 15 июля стало известно, что Юн Сок Ёль был арестован повторно, так как у суда также возникло опасение, что он может уничтожить улики.