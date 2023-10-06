Кому присуждена Нобелевская премия мира 2023 года
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Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской активистке Наргиз Мохаммади, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС.
Наргиз Мохаммади борется за права женщин в Иране.
Объявляя имя лауреата, глава норвежского комитета Берит Рейс-Андерсен произнесла слоган движения, основанного Наргиз, – «Женщины. Жизнь. Свобода».
Активистка сейчас отбывает 31-летний тюремный срок в своей стране.
Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике, медицине и физиологии, химии и литературе.