Кому присуждена Нобелевская премия мира 2023 года

Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской активистке Наргиз Мохаммади, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС .

Фото: twitter.com/NobelPrize

Наргиз Мохаммади борется за права женщин в Иране.

Объявляя имя лауреата, глава норвежского комитета Берит Рейс-Андерсен произнесла слоган движения, основанного Наргиз, – «Женщины. Жизнь. Свобода».

Активистка сейчас отбывает 31-летний тюремный срок в своей стране.

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике, медицине и физиологии, химии и литературе.