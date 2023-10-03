Нобелевскую премию по физике вручили за изучение электронов и природы света

Лауреатами Нобелевской премии по физике 2023 года стали Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Юилье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС .

Фото: twitter.com/NobelPrize

Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Юилье удостоились высокой награды за изучение электронов и природы света, сообщил Нобелевский комитет.

Члены нобелевского комитета высоко оценили новаторский вклад лауреатов в аттосекундную физику: понимание того, что происходит с материей на уровне молекулярных взаимодействий на протяжении одной квинтиллионной секунды. Ученые работали с лазерными импульсами длительностью всего в 1 миллиардную долю миллиардной доли секунды. Эти импульсы использовались, например, для изучения движения электронов внутри атомов.

Это вторая Нобелевская премия, врученная в этом году. Накануне Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США удостоились премии 2023 года в области медицины и физиологии за открытия, которые позволили разработать новый тип вакцин на основе РНК.

Начиная с 1901 года, Нобелевскую премию в области физики присуждали 116 раз, ее лауреатами стали 222 человека.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике разделили француз Ален Аспет, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер – ее присудили за исследования в области квантовой механики, экспериментально доказавшие, что даже великий Эйнштейн может ошибаться. Лауреаты подарили миру прототип квантового компьютера, считающего в сотни раз быстрее самых мощных цифровых чипов, и позволяющего шифровать информацию так, что у привычных нам вычислительных устройств на подбор ключа уйдут тысячелетия.