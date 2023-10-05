Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

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Нобелевскую премию по литературе получил норвежский писатель и драматург Юн Фоссе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС.

Фото: Getty Images

Нобелевский комитет присудил премию по литературе норвежскому автору Юну Фоссе за то, что, как сказано в обосновании, в своих произведениях он наделяет голосом тех, кто обычно лишен права говорить.

Фоссе – один из самых известных европейских драматургов современности и один из самых востребованных в театрах Европы, его пьесы идут на многих сценах.

По словам театральных экспертов, популярность пьес Фоссе связана с тем, что он строит сюжеты не на силе героев, а на их слабостях – на неуверенности в себе, на страхе смерти, на отсутствии веры в свои силы.

Все эти сомнения близки абсолютно каждому человеку, что делает Фоссе столь востребованным автором, сказали представители шведской Академии в кулуарах церемонии объявления победителя.

Среди фаворитов этого года назывались такие известные писатели, как Салман Рушди, Харуки Мураками и Маргарет Этвуд.

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физикемедицине и физиологии, а также по химии

#литература #Нобелевская премия #Норвегия

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