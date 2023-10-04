Нобелевскую премию по химии присудили за квантовые точки

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Нобелевскую премию по химии этого года получили трое ученых, принимавших участие в открытии и синтезировании квантовых точек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС.

Фото: Reuters

Лауреатами стали американские ученые Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также россиянин Алексей Екимов (который с 1999 года работает в США, в компании Nanocrystals Technology Inc).

Премия присуждена за «открытие и синтез квантовых точек – частиц настолько малых, что их размер определяет их свойства».

В 2006 году Брюс и Екимов уже получали за это открытие престижную премию Вуда.

Наночастицы и квантовые точки используются в светодиодных лампах и телевизионных экранах, а также могут применяться для ориентации хирургов при удалении раковых тканей, говорится в заявлении.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из США Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал. Премия была присуждена за развитие методов клик-химии.

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике, а также медицине и физиологии

 

#наука #химия #Нобелевская премия

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