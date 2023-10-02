Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили ученые, создавшие новый тип вакцин

Нобелевской премии 2023 года в области медицины и физиологии удостоены Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США) за открытия, которые позволили разработать новый тип вакцин на основе РНК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС .

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Их работа признана неоценимой в условиях, когда мир пережил страшную эпидемию COVID-19 и велика угроза других эпидемий, объяснили свое решение в Нобелевском комитете.

С начала пандемии коронавируса использование РНК-вакцин уже помогло спасти миллионы жизней.

В прошлом году премию вручили шведскому генетику Сванте Паабо за исследования геномов вымерших гоминид и эволюции человека.