Концерт ансамбля Birlik состоится на сцене Almaty Theatre

Творческий вечер станет одним из ключевых событий 2025 года в рамках празднования 30-летия АНК

Фото: пресс-служба МКИ РК

30 января, на сцене Almaty Theatre состоится концерт ансамбля Birlik Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минкультуры, гала-концерт станет одним из ключевых событий 2025 года в рамках празднования 30-летия Ассамблеи народа Казахстана.

«Целью этого концерта является знакомство зрителей с богатым национальным искусством Казахстана, включающим танцы, песни и музыкальные произведения различных этносов. В концертной программе будут представлены грандиозные хореографические постановки, отражающие культуру разных народов, живая музыка и постановки от выдающихся хореографов Казахстана, России, Узбекистана и Татарстана», – пишут в распространенном пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что творческий коллектив Birlik был создан при поддержке Министерства культуры и информации РК 1 марта 2024 года при Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой.