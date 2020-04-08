Конец эпохи глобализации в экономике констатировала Die Welt

В мире
Фото: welt.de/текстильная фабрика в Китае
Почти половина всех компаний в мире из-за пандемии коронавируса сменит своих поставщиков, что приведет к "концу глобализации", пишет немецкая газета Die Welt.

Такой прогноз издание делает, основываясь на опросе компаний, проведенном консалтинговым обществом EY по всему миру.

Особенно ярким примером газета называет производство защитных масок. В этой сфере почти весь мир зависит от Китая, и многие политики и экономисты призывают предпринимать шаги для изменения этой ситуации.

Отмечается, что многие предприятия в разных отраслях уже меняют схемы поставок. В результате в ближайшие годы произойдет частичный уход от глобализации, что, в свою очередь, приведет к росту инфляции.

По мнению авторов статьи, чтобы сгладить такой вариант развития событий, производителям следует более активно внедрять автоматизацию.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 8 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,43 млн случаев заболевания, умерли более 82 тыс. человек, вылечились — 301 тыс.

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