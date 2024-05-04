Эрдоган сделал заявление по поводу прекращения торговли с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не стремится враждовать и воевать с какой-либо страной в регионе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

Фото: Анадолу

По его словам, Турция отправила в в Газу почти 50 тысяч тонн гуманитарной помощи. Правительство Турции приняло ряд коммерческих мер, чтобы заставить Израиль прекратить огонь и увеличить объем гуманитарной помощи, которую он пропускает.

«Прежде всего, мы ввели ограничения на экспорт 54 групп товаров. Со вчерашнего дня мы прекратили экспортные и импортные операции с Израилем, охватывающие все товары. Мы будем бороться с последствиями этого шага, который мы предприняли в координации и консультации с нашим деловым миром. Я хотел бы, чтобы было известно, что мы не стремимся враждовать и бороться с какой-либо страной в нашем регионе. Как я уже говорил при каждой возможности, мы не хотим видеть конфликт, кровь и слезы в нашей географии», - сказал глава турецкого государства.

Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, что цель приостановки торговли с Израилем - заставить администрацию Нетаньяху, вышедшую из-под контроля при безоговорочной военной и дипломатической поддержке Запада, прекратить огонь.

По его словам, если прекращение огня будет объявлено и в Газу будет доставлено достаточное количество гуманитарной помощи, цель уже будет достигнута.