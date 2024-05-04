12 человек стали жертвами оползней на севере Гаити - СМИ

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Проливные дожди на севере Гаити, которые продолжаются несколько дней, вызвали оползни, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек, пишет газета Le Nouvelliste.

«Одиннадцать человек погибли в Лабори, Барьер-Бутей (южный пригород Кап-Аитьена), где обрушился дом под проливным дождем, который лил в городе уже несколько дней. Рухнувшее здание разрушило еще два дома под ним, в результате чего погибли 11 человек», - сообщается в материале на сайте газеты со ссылкой на муниципальные власти.

Еще один человек погиб в результате другого оползня, который произошел в районе Риваль.

Отряды спасателей и пожарных, а также местные добровольцы разбирают завалы в поиске пострадавших.