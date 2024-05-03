Минторг Турции заявил о прекращении торговли с Израилем

Экспортно-импортные операции, связанные с Израилем, прекращены для всех групп товаров в Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минторге напомнили, что в результате атак Израиля на сектор Газа погибли более 35 тыс. мирных палестинцев, в том числе 15 тыс. детей, еще около 78 тыс. человек получили ранения.

Турция с 7 октября 2023 года предприняла все усилия на самом высоком уровне и использовала все инструменты дипломатии, чтобы остановить столкновения, предотвратить гибель людей и разрушения, обеспечить постоянное прекращение огня и реализовать решение о двух государствах, отметили в Минторге.

В ведомстве подчеркнули, что Турция с первого дня поспешила на помощь жителям Газы, доставила в регион десятки тысяч тонн гуманитарной помощи на кораблях и самолетах, прежде всего продовольствие, материалы для здравоохранения и медицинской помощи, эвакуировала тысячи пациентов и поддержала в трудные дни палестинский народ.

«Резня, гуманитарная катастрофа и физические разрушения, причиной которых стал Израиль, продолжились, а израильское правительство оставило международные усилия по прекращению огня без ответа и блокировало гуманитарную помощь. В связи с этим с 9 апреля 2024 года Турция ограничила экспорт 54 групп товаров в Израиль. В этом решении было подчеркнуто, что меры ограничения будут действовать до тех пор, пока Израиль не объявит о немедленном прекращении огня в секторе Газа и не обеспечит в достаточном объеме бесперебойный поток гуманитарной помощи», - говорится в сообщении.

При этом в Минторге указали, что израильское правительство продолжает проводить свою агрессивную позицию, а гуманитарная трагедия в Палестине лишь только усугубляется.