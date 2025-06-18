Финальный вечер масш­табного культурного проекта, который собирает на своих сценах выдающихся артистов со всего мира, стал настоящим откровением.

фото предоставлено организаторами

Своим исполнительским мас­терством слушателей покорили виолончелист Микаэл Самсонов и пианист Сергей Ким, чьи выступления уже давно завоевали международное признание.

– Когда ты находишься в камерном формате, важно не просто слушать, а быть – быть с другими, не оценивая, не споря, а двигаясь вместе в потоке. В этом есть что-то глубоко человеческое, – отметил Микаэл Самсонов.

Талантливый виолончелист родился в Минске, однако большая часть его творческого пути прошла за рубежом. Именно это, по словам музыканта, сформировало не только его музыкальный стиль, но и философию творчества. В оценке выступлений Микаэла Самсонова профессиональные критики и простые слушатели единодушны: виолончель в его руках звучит как обнаженный, искренний, исповедальный голос души.

Для уроженца Караганды Сергея Кима важной вехой стала учеба в Австрии. Неизгладимое впечатление произвел на него дом-музей Моцарта в Зальцбурге, посещение которого открыло перед пианистом удивительно богатый мир европейских музыкальных традиций.

– Такой формат – это разговор глазами. Ты не один, ты слышишь и чувствуешь другого. И это делает музыку по-настоящему живой. Искренний диалог через звук – это то, чего нам всем так не хватает сегодня, – подчеркнул Сергей Ким.

По словам музыкантов, концерт задумывался ими так, чтобы стать не просто чередой произведений, а пространством глубокого сопереживания. В программу вечера вошли два шедевра камерной музыки – Третья соната для виолончели и фортепиано Бетховена и Соната соль минор Рахманинова. Именно они, считают исполнители, проникнуты теми эмоциями, которые способны вести с сердцами слушателей бессловесный диалог.

В представлении Микаэла Самсонова и Сергея Кима музыка – это способ исцеления без рецептов. Каждый человек приходит на концерт со своими заботами, и если потом в его сердце загорается огонек надежды, значит, встреча сос­тоялась.