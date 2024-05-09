Костанайский «Тобол» возглавил гонку лидеров

В случае успеха как актюбинцы, так и астанинцы могли безоговорочно возглавить турнирную таблицу, но... не вышло. Как и полагается, лидеры национального чемпионата показали довольно зрелищную игру, но вот счет оказался ничейным – 1:1.

«Актобе» впервые в сезоне проводил домашний матч на своем стадионе им. Кобланды-батыра при до отказа заполненных трибунах, но и первым же пропустил гол на 23-й минуте – у гостей отличился Исламбек Куат. Полузащитник «Астаны» и сборной Казахстана вполне мог остаться героем поединка, но на 41-й минуте получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Хозяева поля смогли воспользоваться преимуществом только на 77-й минуте, когда у них равновесие в счете установил оформляющий сейчас гражданство нашей страны почти экс-россиянин Идрис Умаев.

Оплошностью «Актобе» и «Астаны» воспользовался костанайский «Тобол», который с минимальным счетом 1:0 дома обыграл талдыкорганский «Жетысу» благодаря голу итальянского футболиста ганского происхождения Голюерг­а Купера на 7-й минуте. Кстати, северяне с 87-й минуты играли в меньшинстве после удаления марокканского полузащитника Ахмеда Эль Мессауди.

Теперь костанайцы не только единолично возглавили турнирную таблицу, но и оказались единственными, кто не потерпел ни одного поражения со старта сезона.

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: «Кайрат» в Алматы одолел гостивший у него «Атырау» со счетом 1:0; столичный «Женис» на своем поле уступил «Елимаю» из Семея – 1:2; туркестанский «Туран» на выезде обыграл «Кызылжар» из Петропавловска со счетом 1:0, и, наконец, в матче аутсайдеров, прошедшем в Караганде, местный «Шахтер» не смог одолеть «Кайсар» из Кызылорды, завершив поединок вничью – 0:0.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА