Костанайский «Тобол» возглавил гонку лидеров

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Абзал Камбар

Центральный матч тура в высшем дивизионе первенства Казахстана по футболу был сыгран в Актобе: местная одноименная команда принимала столичную «Астану».

фото qfl.kz

В случае успеха как актюбинцы, так и астанинцы могли безоговорочно возглавить турнирную таблицу, но... не вышло. Как и полагается, лидеры национального чемпионата показали довольно зрелищную игру, но вот счет оказался ничейным – 1:1.

«Актобе» впервые в сезоне проводил домашний матч на своем стадионе им. Кобланды-батыра при до отказа заполненных трибунах, но и первым же пропустил гол на 23-й минуте – у гостей отличился Исламбек Куат. Полузащитник «Астаны» и сборной Казахстана вполне мог остаться героем поединка, но на 41-й минуте получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Хозяева поля смогли воспользоваться преимуществом только на 77-й минуте, когда у них равновесие в счете установил оформляющий сейчас гражданство нашей страны почти экс-россиянин Идрис Умаев.

Оплошностью «Актобе» и «Астаны» воспользовался костанайский «Тобол», который с минимальным счетом 1:0 дома обыграл талдыкорганский «Жетысу» благодаря голу итальянского футболиста ганского происхождения Голюерг­а Купера на 7-й минуте. Кстати, северяне с 87-й минуты играли в меньшинстве после удаления марокканского полузащитника Ахмеда Эль Мессауди.

Теперь костанайцы не только единолично возглавили турнирную таблицу, но и оказались единственными, кто не потерпел ни одного поражения со старта сезона.

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: «Кайрат» в Алматы одолел гостивший у него «Атырау» со счетом 1:0; столичный «Женис» на своем поле уступил «Елимаю» из Семея – 1:2; туркестанский «Туран» на выезде обыграл «Кызылжар» из Петропавловска со счетом 1:0, и, наконец, в матче аутсайдеров, прошедшем в Караганде, местный «Шахтер» не смог одолеть «Кайсар» из Кызылорды, завершив поединок вничью – 0:0.

 

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

КОМАНДА М П Н П М О
1 «Тобол» 6 3 3 0 10-5 12
2 «Актобе» 6 3 2 1 12-6 11
3 «Астана» 7 3 2 2 9-5 11
4 «Елимай» 6 3 2 1 7-6 11
5 «Кайрат» 7 3 2 2 6-6 11
6 «Жетысу» 6 3 1 2 4-4 10
7 «Ордабасы» 6 2 3 1 10-5 9
8 «Кызылжар» 7 2 2 3 9-6 8
9 «Атырау» 7 1 4 2 5-5 7
10 «Туран» 7 2 1 4 3-6 7
11 «Женис» 7 2 1 4 4-12 7
12 «Кайсар» 6 1 2 3 3-8 5
13 «Шахтер» 6 1 1 4 1-9 4

 

 

#Спорт #футбол #матч #Тобол

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