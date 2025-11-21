Согласно статистическим данным, в Алматинской области проживают около 1,6 млн человек, большинство (80,6%) – сельчане. Насчитывается 373 населенных пунк­та, объединенных в 131 сельский округ, в которых 122 акима были избраны прямым голосованием.

Открывая встречу, глава региона Марат Султангазиев отметил, что социально-бытовые условия жизни сельского населения, в том числе состояние инфраструктуры, напрямую зависят от работы местных акимов. Представители власти на местах должны быть в курсе нужд и чаяний земляков, привлекать инвестиции в экономику, создавать благоприятный бизнес-климат, способствовать сокращению безработицы.

Акимы сел ответственны за выполнение государственных программ, направленных на повышение благосостояния граждан. Они должны стать авторитетными лидерами, пользующимися доверием народа. Перед ними поставлен комплекс задач, для решения которых необходимы новые эффективные инструменты и механизмы. Важно наладить обратную связь с населением, уделять больше внимания малообеспеченным семьям и молодежи.

– Село – основа экономики нашего региона, – подчеркнул Марат Султангазиев. – Необходимо решать проблемы на местах, не дожидаясь указания «сверху». Мы поддержим каждое ваше конструктивное предложение, направленное на улучшение качества жизни сельчан.

В ходе форума отмечена необходимость совершенствования механизмов местного самоуправления, в том числе закрепления регулярной отчетности акимов перед населением о выполнении предвыборных программ. Обсуж­дены и вопросы формирования местных бюджетов, расширения налоговой базы сельских округов. Как отметили акимы, важно создавать инфраструктуру для увеличения числа предприятий по переработке сельхозпродукции.

Особое внимание участники собрания уделили вопросам повышения заработных плат сотрудникам сельских акиматов, разработки для них новых KPI (Key performance indicators – ключевые показатели эффективности работы). По словам участников встречи, необходимо формировать программы развития округов с реалистичными и измеримыми KPI, учитывающими реальные возможности сельских администраций. Отсутствие четких критериев усложняет привлечение квалифицированных кадров. Более того, в селах и так не хватает землеустроителей, ветеринаров, других профильных специалистов.

В ходе встречи выдвинуты конкретные предложения по решению острых проблем жителей сел. В их числе – недоступность кредитов, выделяемых по проекту «Ауыл аманаты», нехватка пастбищных угодий, полигонов ТБО. Из-за ограничения доступа к государственным базам данных затрудняется социально-экономический мониторинг, что влияет и на координацию службы скорой помощи, и на работу по отлову беспризорных животных в отдаленных селах.

По итогам встречи все предложения будут обобщены и направлены в соответствующие госорганы. В ближайшее время сельские акимы представят свои инициативы на республиканской диалоговой площадке с участием Главы государства.

По мнению директора областного филиала Академии государственного управления при Президенте Казыбека Дауталиева, встреча показала, что диалог между областным акиматом и акимами сельских округов приобретает предметный характер. Наблюдается рост профессионального уровня госслужащих на местах, которые не только информируют руководство об острых проблемах, но и предлагают пути их решения.

Важную роль в этом процессе играет проект «Школа акимов», функционирующий в Конаеве. Здесь сельские чиновники овладевают современными управленческими навыками и знаниями, а также делятся с коллегами прак­тическим опытом.