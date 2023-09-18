"Красиво и много говорите, но факты показывают обратное" – Смаилов раскритиковал госорганы и акиматы

Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Темпы привлечения инвестиций в основной капитал за 8 месяцев и ход реализации крупных инвестпроектов рассмотрели на Инвестиционном штабе под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото пресс-службы правительства РК

Премьер подчеркнул, что до конца года необходимо привлечь не менее 18,5 трлн тенге инвестиций в основной капитал. Однако по итогам 8 месяцев годовой план исполнен всего на 52%. В этой связи для выполнения поставленной задачи некоторым регионам и госорганам потребуется привлечь значительно больше инвестиций, чем за прошедшие месяцы. В качестве примера Алихан Смаилов привел область Улытау, где отмечаются самые низкие показатели по инвестициям в основной капитал — всего 54% за отчетный период.

«Нам нужно, чтобы план был выполнен в этом году, а не в следующем. Если инвестиции будут привлечены в этом году, то мы увидим результат уже в следующем. А если вопрос по ним решится в следующем году, то результаты будут только через 2 года. Кто этого будет ждать? Людям сейчас нужны результаты. Рабочие места нужны сейчас», — обрушился с критикой глава Правительства.

Он указал, что из-за медлительности в решении некоторых инфраструктурных вопросов затягивается запуск завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов на 11 млрд тенге. В свою очередь, это сдерживает экономическое развитие региона.

«Об этой проблеме было известно еще 2-3 года назад. Берик Абдыгалиулы (аким области Улытау – прим. ред.), с вашей стороны должна быть соответствующая координационная работа, даже если это относится к компетенции других госорганов. На каждом заседании Инвестштаба мы говорим о необходимости усиления работы по привлечению инвестиций. Однако темп работы очень медленный. Реальных результатов по запланированным проектам нет. Нет активной позиции с вашей стороны. Пересмотрите свои подходы к работе, организуйте людей на решение конкретных проблем», — сказал премьер.

По его словам, в Алматы также была приостановлена реализация ряда инвестпроектов. В целом из-за недостижения плана в этом году свыше 200 млрд тенге не вложены в реальную экономику города.

С докладом по данному вопросу выступил заместитель акима города Алишер Абдыкадыров, однако главу правительства озвученная информация не устроила.

«Вы можете красиво докладывать и много говорить, но факты, цифры говорят об обратном. Индекс физического объема по инвестициям у вас составил 100,1%, фактически на уровне прошлого года. Это означает, что вы стоите на месте, то есть к прошлому году нет прироста. Подтягивайте работу. Целый ряд инвестпроектов у вас приостановлен. Ускоряйте их реализацию и вводите в эксплуатацию. Показывать результат нужно уже в этом году, а не ждать следующего», — указал Алихан Смаилов.

Далее на заседании Инвестштаба был рассмотрен ход реализации ряда крупных инвестпроектов, среди которых завод по производству пищевой продукции в Алматинской области, международная школа на 4 тыс. мест в Астане и предприятие по выпуску биотехнологических препаратов.

Премьер-министр подчеркнул, что по каждому из данных значимых проектов затягиваются процедуры согласования и решение других актуальных вопросов. По его словам, такой подход со стороны министерств и акиматов к работе с иностранными инвесторами не приемлем.

«Нужно навести порядок в части реализации инвестпроектов. Это ведь касается создания новых рабочих мест и повышения благосостояния наших граждан», — сказал он.

В заключение глава правительства потребовал от МИДа усилить координирующую роль в привлечении крупных инвесторов в Казахстан, активизировать работу нацкомпании Kazakh Invest и республиканских загранучреждений, а также оперативно принимать необходимые решения на уровне министерств и акиматов.

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