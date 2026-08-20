За 3 года в Казахстане построили более 200 школ нового формата

Образование,Правительство

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева реализован Национальный проект «Келешек мектептері», направленный на создание равных условий для качественного образования, сокращение дефицита ученических мест, трехсменного обучения и аварийных школ.

Фото: пресс-служба правительства

За три года в рамках проекта построено 217 школ нового формата на 460 тыс. ученических мест: 105 школ введены в 2024 году, 112 – в 2025 году. В результате полностью решена проблема 54 трехсменных и 12 аварийных школ, а также сокращен дефицит ученических мест более чем в 100 школах.

Значительная часть объектов реализована в городах Астана, Алматы и Шымкент, а также в Алматинской, Туркестанской, Мангистауской и Кызылординской областях. Особое внимание уделено развитию школьной инфраструктуры в сельской местности. 84 школы нового формата построены в сельской местности, благодаря чему более 130 тыс. сельских детей получают доступ к современной и комфортной образовательной среде.

Площадь школ «Келешек мектептері» в среднем на 15–20% превышает площадь ранее применявшихся типовых проектов, а уровень технического оснащения – более чем в 4 раза. Школы оснащены современными кабинетами физики, химии, биологии, лабораториями, компьютерными классами, STEM-лабораториями и кабинетами робототехники. Учащимся предоставляются мобильные парты-трансформеры и индивидуальные шкафчики, на этажах установлены питьевые фонтанчики в соответствии с санитарными нормами. Для развития творческого потенциала и профессиональных навыков предусмотрены универсальные мастерские, студии и кабинеты начального профессионального обучения с полным оснащением.

Особое внимание при реализации проекта уделено функциональности и безопасности образовательной среды. Пространства в школах организованы с учетом возрастных особенностей учащихся: предусмотрены отдельные блоки для начальных и старших классов. Повышенные меры безопасности обеспечиваются за счет внедрения современных технических решений. Школы оборудуются с учетом потребностей детей с особыми образовательными нуждами.

Современная инфраструктура требует соответствующей подготовки педагогов. В этой связи в текущем году более 1,6 тыс. педагогов прошли практико-ориентированные семинары на базе НИШ, РФМШ и лицеев «Білім-инновация» по STEM-образованию, естественно-научным дисциплинам, робототехнике и цифровым технологиям. Еще более 5 тыс. педагогов охвачены обучением совместно с НЦПК «Өрлеу» по предметной подготовке, цифровым технологиям, искусственному интеллекту, инклюзивному образованию и программе «Адал азамат».

Параллельно ведется работа по развитию управленческих компетенций руководителей школ. Национальной академией образования имени И. Алтынсарина проведена Сезонная академия «Келешек мектептері» для около 200 директоров, а также обучающий семинар для около 200 заместителей директоров по воспитательной работе.

#Казахстан #Правительство #школы

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