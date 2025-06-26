О поиске новых путей противодействия преступности мы беседуем с доктором юридических наук профессором Талгатом Акимжановым
– Сегодня большое внимание уделяется взаимодействию правоохранительных органов и общества. Талгат Курманович, не произойдет ли перекладывания ответственности с одних плеч на другие?
– Ни в коем случае! При хорошо налаженной работе с населением и правильном взаимодействии с институтами гражданского общества можно добиться желаемых результатов. Не случайно в Конституции записано, что единственным источником государственной власти является народ. Потенциал народовластия весьма огромен.
За более чем 30-летний период суверенного развития Казахстана проблеме противодействия преступности уделяется достаточно внимания. Имеется правовая основа, создана мобильная правоохранительная система, и, самое главное, у большей части населения сформировано негативное отношение к криминальным проявлениям в обществе. И чем совершеннее становятся формы и методы преступной деятельности, тем сильнее активизируются правоохранительные органы.
Вместе с тем, как свидетельствует правоприменительная практика, ощутимого превосходства в данном противоборстве по объективным и субъективным причинам достичь в полном объеме пока не представляется возможным. Поэтому надо искать дополнительные резервы.
– Как Вы, ученый-правовед, представляете себе современную концепцию противодействия преступности?
– В ней должна быть предложена идея, позволяющая повысить эффективность и качество деятельности правоохранительных органов в решении вопросов борьбы с преступностью с участием представителей гражданского общества. В основе должно стоять научное обеспечение: информация о количественных и качественных характеристиках преступности за период времени и, соответственно, прогноз на перспективу. При этом следует учитывать все происходящие процессы как внутри страны, так и за ее пределами, социальные, политические, экономические факторы, которые могут повлиять на показатели преступности.
Без опоры на прямую связь с населением, на институты гражданского общества решить проблему противодействия преступности только силами правоохранительных органов практически невозможно. Это задача всего общества.
– Часто можно услышать, что требуется внесение поправок или дополнений в действующее законодательство. Получается, оно отстает от реалий общества?
– Для прогнозирования развития ситуации необходимо опираться на научную базу, а она в этой сфере не сформирована в полной мере. Казахстану нужен специализированный научный центр, способный рассмотреть эффективность принимаемых законов, а также процесс правоприменения и многое другое. Например, в структуре органов внутренних дел Российской Федерации успешно функционирует Всероссийский научно-исследовательский институт МВД, в котором мне посчастливилось в советский период обучаться и видеть, какой вклад вносит данное учреждение.
Доказано, что борьба с преступностью, ее предупреждение без научного сопровождения неэффективны. Поэтому экспертами в данной области предлагается создать на правах самостоятельного комитета или департамента Научно-исследовательский институт МВД РК, а в структуре региональных департаментов полиции и уголовно-исполнительной системы – его подразделения, криминологические центры, которые занимались бы изучением и анализом криминальной ситуации, личности преступника и обеспечивали бы научное сопровождение процесса борьбы с преступностью и исполнения наказаний на местах.
– Почему этот НИИ должен быть при Министерстве внутренних дел, ведь в борьбе с преступностью задействованы несколько ведомств?
– Если взять деятельность всех правоохранительных органов за сто процентов, то более 70 процентов всей выполняемой нагрузки приходится именно на органы внутренних дел. Результаты деятельности указанных научных подразделений послужат толчком для внедрения инноваций, обеспечат развитие новых идей и стратегий.
– А есть ли место при таком концептуальном подходе для вовлечения общества?
– Поскольку общество и преступность всегда существовали вместе и тесно взаимосвязаны, то будет правильным рассматривать процесс борьбы с преступностью не только как воздействие на лиц, совершивших преступления, но и на само общество, которое и порождает эту преступность.
Наша правоохранительная система сконцентрирована лишь на той части населения, которая совершает правонарушения. А основная часть общества, законопослушных граждан остается вне поля зрения. Между тем при численности населения Казахстана свыше 20 миллионов человек ежегодно регистрируется примерно 320–350 тысяч преступлений, то есть доля преступлений, а также лиц, их совершивших, составляет всего 1,9% от всего населения.
Процесс борьбы с преступностью должен предполагать более широкие и масштабные мероприятия с участием институтов гражданского общества, реализация которых способствовала бы устранению конкретных причин и условий преступности.
– В чем вы видите секрет успеха?
– Преступность, согласно Закону «О национальной безопасности РК», наряду с другими явлениями, отнесена к угрозам национальной безопасности. Такой подход дает ряд преимуществ.
Во-первых, повышается значимость в глазах граждан процесса противодействия преступности. Во-вторых, значительно повышается роль правоохранительных органов, призванных не только бороться с криминалом в пределах своих функций и полномочий, но и обеспечивать наряду со специальными органами защиту национальной безопасности государства. В-третьих, отдельные граждане, органы и учреждения, по различным причинам считающие необязательным свое участие в борьбе с преступностью, просто не будут иметь морального права не участвовать в процессе обеспечения национальной безопасности государства, в котором они живут.