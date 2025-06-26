Криминал – угроза национальной безопасности

Закон и Порядок,Интервью
98
Беседовал Николай Жоров

О поиске новых путей противодействия преступности мы беседуем с доктором юридических наук профессором Талгатом Акимжановым

фото из архива "КП"

– Сегодня большое внимание уделяется взаимодействию правоохранительных органов и общества. Талгат Курманович, не произойдет ли перекладывания ответственности с одних плеч на другие?

– Ни в коем случае! При хорошо налаженной работе с населением и правильном взаимодействии с институтами гражданского общества можно добиться желаемых результатов. Не случайно в Конституции записано, что единственным источником государственной власти является народ. Потенциал народовластия весьма огромен.

За более чем 30-летний период суверенного развития Казахстана проблеме противодействия преступности уделяется достаточно внимания. Имеется правовая основа, создана мобильная правоохранительная система, и, самое главное, у большей части населения сформировано негативное отношение к криминальным проявлениям в обществе. И чем совершеннее становятся формы и методы преступной деятельности, тем сильнее активизируются правоохранительные органы.

Вместе с тем, как свидетельствует правоприменительная практика, ощутимого превосходства в данном противоборстве по объективным и субъективным причинам достичь в полном объеме пока не представляется возможным. Поэтому надо искать дополнительные резервы.

– Как Вы, ученый-правовед, представляете себе современную концепцию противодействия преступности?

– В ней должна быть предложена идея, позволяющая повысить эффективность и качество деятельности правоохранительных органов в решении вопросов борьбы с преступностью с участием представителей гражданского общества. В основе должно стоять научное обеспечение: информация о количественных и качественных характеристиках преступности за период времени и, соответственно, прогноз на перспективу. При этом следует учитывать все происходящие процессы как внутри страны, так и за ее пределами, социальные, политические, экономические факторы, которые могут повлиять на показатели преступности.

Без опоры на прямую связь с населением, на институты гражданского общества решить проблему противодействия преступности только силами правоохранительных органов практически невозможно. Это задача всего общества.

– Часто можно услышать, что требуется внесение поправок или дополнений в действующее законодательство. Получается, оно отстает от реалий общества?

– Для прогнозирования развития ситуации необходимо опираться на научную базу, а она в этой сфере не сформирована в полной мере. Казахстану нужен специализированный научный центр, способный рассмотреть эффективность принимаемых законов, а также процесс правоприменения и многое другое. Например, в структуре органов внутренних дел Российской Федерации успешно функционирует Всероссийский научно-исследовательский институт МВД, в котором мне посчастливилось в советский период обучаться и видеть, какой вклад вносит данное учреждение.

Доказано, что борьба с преступностью, ее предупреждение без научного сопровождения неэффективны. Поэтому экспертами в данной области предлагается создать на правах самостоятельного комитета или департамента Научно-исследовательский институт МВД РК, а в структуре региональных департаментов полиции и уголовно-исполнительной системы  – его подразделения, криминологические центры, которые занимались бы изучением и анализом криминальной ситуации, личности преступника и обеспечивали бы научное сопровождение процесса борьбы с преступностью и исполнения наказаний на местах.

– Почему этот НИИ должен быть при Министерстве внут­ренних дел, ведь в борьбе с преступностью задействованы несколько ведомств?

– Если взять деятельность всех правоохранительных органов за сто процентов, то более 70 процентов всей выполняемой нагрузки приходится именно на органы внут­ренних дел. Результаты дея­тельности указанных научных подразделений послужат толчком для внедрения инноваций, обеспечат развитие новых идей и стратегий.

– А есть ли место при таком концептуальном подходе для вовлечения общества?

– Поскольку общество и преступность всегда существовали вместе и тесно взаимосвязаны, то будет правильным рассматривать процесс борьбы с преступностью не только как воздействие на лиц, совершивших преступления, но и на само общество, которое и порождает эту преступность.

Наша правоохранительная система сконцентрирована лишь на той части населения, которая совершает правонарушения. А основная часть общества, законопослушных граждан остается вне поля зрения. Между тем при чис­ленности населения Казахстана свыше 20 миллионов человек ежегодно регистрируется примерно 320–350 тысяч преступлений, то есть доля преступлений, а также лиц, их совершивших, составляет всего 1,9% от всего населения.

Процесс борьбы с преступностью должен предполагать более широкие и масштабные мероприятия с участием институтов гражданского общества, реализация которых способствовала бы устранению конкретных причин и условий преступности.

– В чем вы видите секрет успеха?

– Преступность, согласно Закону «О национальной безопасности РК», наряду с другими явлениями, отнесена к угрозам национальной безопасности. Такой подход дает ряд преимуществ.

Во-первых, повышается значимость в глазах граждан процесса противодействия преступности. Во-вторых, значительно повышается роль правоохранительных органов, призванных не только бороться с криминалом в пределах своих функций и полномочий, но и обеспечивать наряду со специальными органами защиту национальной безопасности государства. В-третьих, отдельные граждане, органы и учреждения, по различным причинам считающие необязательным свое участие в борьбе с преступностью, просто не будут иметь морального права не участвовать в процессе обеспечения национальной безопасности государства, в котором они живут.

#криминал #преступность #противодействие

Популярное

Все
Актюбинцы дали старт марафону «Ардагер өсиеті»
Орошаются поля – быть урожаю
Лечить в новых условиях
Отечественного продовольствия стало больше
ВИЭ: развитие идет эволюционно
В центре внимания – молодежь
В Атырау внедряют систему ваучерного финансирования
Коррупции – нет!
Реформу надо завершить
Триггеры XXI века
Вывезли 13 тонн отходов
Искал деньги, нашел срок
Чтоб господдержка не была «фанерной»
Криминал – угроза национальной безопасности
С весны затих фабричный шум
Гизат Нурдаулетов выступил на XX Встрече секретарей Совбезов стран ШОС
Обуздать силу ветра
Контрольный закуп
Игры по правилам предков
Сакен Каныбеков возглавил комитет в МСХ РК
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Закон Республики Казахстан
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Между уголовным и административным правом
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Минздрав внедряет детский профиль при подготовке врачей
Рынок попал под ковш экскаватора
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Свыше полумиллиона алматинцев посетили ярмарки выходного дня с начала года
Астанчанка лишилась квартиры после звонка лже-сотрудника банка
В Алматы вырос поток иностранных туристов
Эти стены хранят вековую историю
Первый урожай баклажанов собирают в Туркестанской области
Ашимбаев в авторской статье рассказал об ответе Токаева на кризис идентичности в 21 веке
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга

Читайте также

АФМ провел форум «Цифровые триггеры XXI века»
Около 8 тысяч человек получили бесплатные юридические консу…
Пять недобросовестных МФО закрыли с начала года в РК
Прокуратура ЗКО решила проблему выплаты субсидий инвестору

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]