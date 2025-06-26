фото из архива "КП"

– Сегодня большое внимание уделяется взаимодействию правоохранительных органов и общества. Талгат Курманович, не произойдет ли перекладывания ответственности с одних плеч на другие?

– Ни в коем случае! При хорошо налаженной работе с населением и правильном взаимодействии с институтами гражданского общества можно добиться желаемых результатов. Не случайно в Конституции записано, что единственным источником государственной власти является народ. Потенциал народовластия весьма огромен.

За более чем 30-летний период суверенного развития Казахстана проблеме противодействия преступности уделяется достаточно внимания. Имеется правовая основа, создана мобильная правоохранительная система, и, самое главное, у большей части населения сформировано негативное отношение к криминальным проявлениям в обществе. И чем совершеннее становятся формы и методы преступной деятельности, тем сильнее активизируются правоохранительные органы.

Вместе с тем, как свидетельствует правоприменительная практика, ощутимого превосходства в данном противоборстве по объективным и субъективным причинам достичь в полном объеме пока не представляется возможным. Поэтому надо искать дополнительные резервы.

– Как Вы, ученый-правовед, представляете себе современную концепцию противодействия преступности?

– В ней должна быть предложена идея, позволяющая повысить эффективность и качество деятельности правоохранительных органов в решении вопросов борьбы с преступностью с участием представителей гражданского общества. В основе должно стоять научное обеспечение: информация о количественных и качественных характеристиках преступности за период времени и, соответственно, прогноз на перспективу. При этом следует учитывать все происходящие процессы как внутри страны, так и за ее пределами, социальные, политические, экономические факторы, которые могут повлиять на показатели преступности.

Без опоры на прямую связь с населением, на институты гражданского общества решить проблему противодействия преступности только силами правоохранительных органов практически невозможно. Это задача всего общества.

– Часто можно услышать, что требуется внесение поправок или дополнений в действующее законодательство. Получается, оно отстает от реалий общества?

– Для прогнозирования развития ситуации необходимо опираться на научную базу, а она в этой сфере не сформирована в полной мере. Казахстану нужен специализированный научный центр, способный рассмотреть эффективность принимаемых законов, а также процесс правоприменения и многое другое. Например, в структуре органов внутренних дел Российской Федерации успешно функционирует Всероссийский научно-исследовательский институт МВД, в котором мне посчастливилось в советский период обучаться и видеть, какой вклад вносит данное учреждение.

Доказано, что борьба с преступностью, ее предупреждение без научного сопровождения неэффективны. Поэтому экспертами в данной области предлагается создать на правах самостоятельного комитета или департамента Научно-исследовательский институт МВД РК, а в структуре региональных департаментов полиции и уголовно-исполнительной системы – его подразделения, криминологические центры, которые занимались бы изучением и анализом криминальной ситуации, личности преступника и обеспечивали бы научное сопровождение процесса борьбы с преступностью и исполнения наказаний на местах.

– Почему этот НИИ должен быть при Министерстве внут­ренних дел, ведь в борьбе с преступностью задействованы несколько ведомств?

– Если взять деятельность всех правоохранительных органов за сто процентов, то более 70 процентов всей выполняемой нагрузки приходится именно на органы внут­ренних дел. Результаты дея­тельности указанных научных подразделений послужат толчком для внедрения инноваций, обеспечат развитие новых идей и стратегий.

– А есть ли место при таком концептуальном подходе для вовлечения общества?

– Поскольку общество и преступность всегда существовали вместе и тесно взаимосвязаны, то будет правильным рассматривать процесс борьбы с преступностью не только как воздействие на лиц, совершивших преступления, но и на само общество, которое и порождает эту преступность.

Наша правоохранительная система сконцентрирована лишь на той части населения, которая совершает правонарушения. А основная часть общества, законопослушных граждан остается вне поля зрения. Между тем при чис­ленности населения Казахстана свыше 20 миллионов человек ежегодно регистрируется примерно 320–350 тысяч преступлений, то есть доля преступлений, а также лиц, их совершивших, составляет всего 1,9% от всего населения.

Процесс борьбы с преступностью должен предполагать более широкие и масштабные мероприятия с участием институтов гражданского общества, реализация которых способствовала бы устранению конкретных причин и условий преступности.

– В чем вы видите секрет успеха?

– Преступность, согласно Закону «О национальной безопасности РК», наряду с другими явлениями, отнесена к угрозам национальной безопасности. Такой подход дает ряд преимуществ.

Во-первых, повышается значимость в глазах граждан процесса противодействия преступности. Во-вторых, значительно повышается роль правоохранительных органов, призванных не только бороться с криминалом в пределах своих функций и полномочий, но и обеспечивать наряду со специальными органами защиту национальной безопасности государства. В-третьих, отдельные граждане, органы и учреждения, по различным причинам считающие необязательным свое участие в борьбе с преступностью, просто не будут иметь морального права не участвовать в процессе обеспечения национальной безопасности государства, в котором они живут.