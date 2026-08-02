Сборная Казахстана завершила ЧМ U17 по женской борьбе с двумя медалями

Фото: НОК

Представительница команды Казахстана Инжу Баккожа стала бронзовым призером чемпионата мира U17, который проходит в Баку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В схватке за третье место в весовой категории до 46 килограммов казахстанская спортсменка одержала победу над россиянкой Алиной Барановой со счётом 8:2.

Также за бронзовую медаль в весовой категории до 61 килограмма боролась Аружан Бакытнур, однако уступила представительнице Индии Аваншике (1:5).

Таким образом, женская сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира с одной серебряной и одной бронзовой медалями. Ранее второе место заняла Айша Абдималик (до 65 килограммов).