Сборная Казахстана завершила ЧМ U17 по женской борьбе с двумя медалями

Спорт

Итоги международного турнира подвели в Азербайджане

Фото: НОК

Представительница команды Казахстана Инжу Баккожа стала бронзовым призером чемпионата мира U17, который проходит в Баку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В схватке за третье место в весовой категории до 46 килограммов казахстанская спортсменка одержала победу над россиянкой Алиной Барановой со счётом 8:2.

Также за бронзовую медаль в весовой категории до 61 килограмма боролась Аружан Бакытнур, однако уступила представительнице Индии Аваншике (1:5).

Таким образом, женская сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира с одной серебряной и одной бронзовой медалями. Ранее второе место заняла Айша Абдималик (до 65 килограммов).

#ЧМ #Азербайджан #сборная #медали #НОК #женская борьба

Популярное

Все
Победителей летнего чемпионата по пожарно-спасательному спорту наградили в Уральске
Сборная Казахстана завершила ЧМ U17 по женской борьбе с двумя медалями
Новый мост через реку Урал построят в ЗКО
На дорогах Актобе установят плавающие люки
Бакдаулет Агабек завоевал «золото» на ЧМ U17 по борьбе в Азербайджане
В Правительстве рассмотрели инвестпроекты по развитию области Ұлытау
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Конкуренция за бизнес-повестку: «Ак жол» и Respublica сошлись в жесткой публичной полемике
Райан Гослинг сыграет культового антигероя Marvel
Волонтеры пяти стран обменялись опытом на форуме EduBridge в Павлодаре
Токаев принял председателя АФМ
От соглашений к совместным производствам: как форум может ускорить экономическую интеграцию Казахстана и России
Талгат Рахманберди назначен заместителем акима Астаны
Казахстанский финал в Японии
Казахстан и Россия начали совместную подготовку атомщиков
В Алматы расследуют гибель женщины после падения с девятого этажа
Казахстанский шпажист Кирилл Проходов вышел в топ-16 чемпионата мира
Комфортный отдых без ущерба для природы
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Улытау
В Астане завершили первый проект реновации с привлечением частных инвестиций
Укреплять мир и стабильность
Paramount согласилась отложить поглощение Warner Bros.
Центр инклюзивного спорта построят в Таразе к 2027 году
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Атырау появится уникальная локация

Читайте также

Бакдаулет Агабек завоевал «золото» на ЧМ U17 по борьбе в Аз…
От экрана – до арены
Казахстан вошел в десятку лучших на чемпионате мира U17 по …
Казахстан завершил чемпионат мира по фехтованию с одной мед…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]