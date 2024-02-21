Крупный наркоканал ликвидировало МВД

При обыске было изъято более 12 кг мефедрона и свыше 17 кг прекурсоров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В МВД сообщили о ликвидации канала производства и распространения синтетических наркотиков транснациональной организованной преступной группой, передает Kazpravda.kz.

В отношении трех иностранцев возбуждены уголовные дела за создание, руководство и участие в транснациональной организованной группе. Подозреваемых задержали в приобретенном организатором частном доме на окраине Ерейментау Акмолинской области, где они незаконно изготавливали и хранили аналоги психотропных веществ.

– Между членами группы четко были распределены роли, задачи и конкретные действия каждого участника. В нарколаборатории были установлены современные системы охлаждения, вентиляции, а также оборудование для производства "синтетики". Наркотики изготавливались в условиях строгой конспирации. Участники вводили в заблуждение соседей, практиковали выход из дома только при крайней необходимости. По периметру участка дома были установлены камеры видеонаблюдения с выводом на Wi-Fi организатора. Кроме того, был приобретен гараж для хранения сырья и готовых наркотиков, а также автомобиль. Все приобретенное имущество было оплачено по "серым" схемам и не было зарегистрировано на покупателя-иностранца, – рассказал начальник департамента имиджевой работы и внутренних коммуникаций МВД Шынгыс Алекешев.

В целом при обыске было изъято более 12 кг мефедрона и свыше 17 кг прекурсоров.