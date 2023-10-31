Масштабное производство наркотиков ликвидировано в Астане

Департаментом по противодействию наркопреступности МВД совместно с астанинскими и акмолинскими коллегами завершена ликвидация подпольного наркопроизводства, организованного гражданами стран ближнего зарубежья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

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Как показало расследование, молодые люди прибыли в нашу страну с преступной целью – организовать производство наркотиков и наладить крупный канал для их сбыта в Астане.

Сначала, в мае текущего года, в страну прибыл организатор преступного бизнеса. Арендовал квартиру в Астане и начал подготовку к запуску нарколаборатории. Для этого был приобретен дом на окраине города Ерейментау Акмолинской области на безопасном расстоянии от столицы – места непосредственного сбыта наркотиков. Был куплен автомобиль для нужд своих будущих подельников, которые также приехали в Казахстан из-за рубежа. Все необходимое оборудование и прекурсоры преступник заказывал через теневой сегмент интернета на сайтах, специализирующихся на производстве наркотиков. Они доставлялись контрабандным путем.

На этом этапе подозреваемый и попал в поле зрения полиции. Организатором преступной схемы были предприняты максимальные меры безопасности. На подходах к дому установлены три камеры ночного видения, которые позволяли контролировать периметр двора и при малейшем подозрении скрывать производство.

После завершения подготовительного этапа к организатору прибыли его сообщники, которые должны были непосредственно производить наркотики.

– Высокий уровень подготовки и слаженные действия полицейских позволили ликвидировать деятельность нарколаборатории в самом начале ее работы, при производстве первой партии синтетических наркотиков. Преступники были задержаны на финальном цикле синтеза наркотиков, что позволило обеспечить необходимую доказательную базу их преступной деятельности. На улицы городов не допущено более 12 килограммов мефедрона. Это около 60 тысяч разовых доз опасного наркотика. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 297 части 3 УК РК за производство наркотиков в особо крупном размере в составе преступной группы. Наказание предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества, – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов.

Всего за истекший период этого года органами внутренних дел ликвидирована деятельность 40 подпольных нарколабораторий, из них три – с участием иностранных граждан. При этом изъято 195 кг готовых к употреблению психоактивных веществ и 79 тонн прекурсоров.