Крушение самолета в Непале: пассажир снял на видео последние секунды полета

Пассажир самолета, разбившегося в воскресенье в Непале, снял на телефон последние секунды полета перед крушением, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: EMPICS

Эти кадры опубликовал индийский телеканал NDTV.

Видео начинается с изображений пассажиров, спокойно сидящих на своих местах в самолете. Из иллюминаторов видны земля и городские постройки, когда лайнер делает круг перед посадкой. Внезапно раздается взрыв. На последних секундах видео виден сильный пожар, слышны крики людей.

Мобильный телефон, видео с которого опубликовано, был извлечен из-под обломков рухнувшего самолета. Он принадлежал одному из пяти индийских граждан, которые летели этим рейсом.

Напомним, самолет Yeti Airlines, следовавший рейсом Катманду – Покхара, потерпел крушение 15 января. На его борту находилось 72 человека, в том числе 53 непальца и 15 иностранцев из 7 стран. Этим рейсом летели четверо россиян, пятеро индийцев, двое южнокорейцев и по одному гражданину из Ирландии, Аргентины, Австралии, Франции.

В СМИ сообщалось о выживших в авиакатастрофе двух непальцах. Однако представитель Yeti Airlines Пемба Шерпа заявил, что погибли все находившиеся на борту. Информацию о наличии выживших он назвал неправдой. Опознание тел, по его словам, начнется 16 января. Уже обнаружены останки 68 человек.