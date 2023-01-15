Чудеса случаются: два человека выжили в крушении самолета в Непале

Двум пассажирам посчастливилось уцелеть в страшной авиакатастрофе в Непале, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: rus.azattyq-ruhy.kz

Два гражданина Непала, находившиеся на борту разбившегося в воскресенье пассажирского самолета непальской авиакомпании Yeti Airlines, выжили и находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице.

"Два непальца в больнице в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о гибели всех 72 человек, находившихся на борту воздушного судна.

Самолет Yeti Airlines следовал рейсом Катманду-Покхара. На его борту находилось 72 человека, в том числе 53 непальца и 15 иностранцев из 7 стран. Этим рейсом летели четверо россиян, пятеро индийцев, двое южнокорейцев и по одному гражданину из Ирландии, Аргентины, Австралии, Франции.