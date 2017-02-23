В республиканском соревновании «Кансорар-2017» приняли участие 20 беркутчи и трое охотников с ястребами из Актобе, Тараза, Кызылорды, Кокшетау, Павлодара, Алматы, Астаны и Атырау. Охотники показывали мастерство управления хищной птицей, а затем и ловкость в преследовании зайца, лисы и волка. Особенностью ястребиной охоты стала атака на лету на голубя. В еще одном зачетном упражнении ястреб взлетал с условленного места и, пролетев 40–50 м, приземлялся на вытянутую руку охотника.

– Беркут, являющийся самым крупным орлом семейства ястребиных, – единственный хищный пернатый, способный лететь против солнечного света. Не случайно парящая птица на фоне небесного светила изображена на нашем государственном флаге. Чтобы сохранить традиции в воспитании молодого поколения в духе уважения к истории народа, 30 лет назад была открыта школа беркутчи в Алматинской области. Сегодня в Казахстане этим искусством владеют порядка ста охотников, и подобные турниры помогают популяризовать национальный вид спорта, – рассказала исполнительный директор федерации «Кыран» Багдат Муптекекызы.

Искусство обучения ловчих птиц передается из поколения в поколение. Самому старшему участнику нынешнего турнира Бауыржану Исметову из Жамбылской области 70 лет. Его дедушка и отец – потомственные беркутчи, поэтому с этим делом он знаком с детства. С ловчими птицами охотятся также сын и внук Бауыржана-ага, они также приехали в Атырау.

– Моего беркута зовут Ботакара, ему 4 года. Радует, что в стране возрождаются национальные виды спорта, в том числе и охота с птицами, это важно для того, чтобы новые поколения казахстанцев знали традиции своих предков, сохраняли и передавали их следующим поколениям, – говорит аксакал.

Его внуку Серикболсыну Жалгасулы (на снимке) всего 15 лет, но он очень умело, на равных со взрос­лыми управляется со своим ястребом. И это неудивительно, ведь его отец – чемпион ­Казахстана.

– Моему ястребу уже 3 года, все это время я воспитывал его, приучал к себе, теперь птица ­узнает мой голос. Каждые два-три дня выходим в степь, охотимся на зайца. Ловчий ястреб должен питаться пойманной добычей, чтобы оставаться хищником, – рассказывает юный охотник.

К слову, состязания вызвали вполне объяснимый интерес – и не только среди горожан, но и среди иностранцев, работающих в Атырау. Они получили массу впечатлений от зрелищного шоу, устроенного на льду реки. Возможность прикоснуться к самобытной частичке нацио­нальной культуры казахов, почувствовать ее энергетику не каждый день представляется.

По итогам драматичного и зрелищного действа лучшим признан местный охотник Арман Кошкаров с беркутом Нарыном. На втором месте – акмолинский беркутчи Бергенбай Актамбекулы, на третьем – астанинец Руслан Магзомов.

Среди охотников с ястребами первого места удостоился Бауыржан Шернияз из Жамбылской области, на втором и третьем – Аят Сейтжан из Алматинской и Акберен Курмангалиев из Атырауской областей.