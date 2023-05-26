Лето - 2023: в каких регионах Казахстана наибольшее число санаториев

Приближается лето, а это значит, что совсем скоро наступит долгожданная отпускная пора. В преддверии отпускного сезона Qazstat решил поделиться статистикой о санаториях Казахстана, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Так, на конец, 2022 года насчитывалось 172 санаторно-курортных организации, из них 109 - санатории, 27 – реабилитационные центры, 9 – профилактории, 7 – специализированные и другие санатории.

Большая доля этих организаций принадлежит частному бизнесу – 127, государству – 42, иностранной собственности – 3.

66 санаториев расположились на территориях городской местности, 106 – сельской.

Лидером по количеству санаторно-курортных организаций является Туркестанская область. Там работает 72 организации.

Далее Акмолинская область – 13, в городе Алматы и Кызылординской области по 11 курортов.

В прошлом году в санаториях поправили свое здоровье 380 тыс. человек, из них 60% – женщины.

Как отметили в Правительстве РК, по итогам 2022 года количество внутренних туристов увеличилось на 1,7 млн человек по сравнению с предыдущим годом, достигнув 8,6 млн. Прогнозируется, что число казахстанцев, решивших отдохнуть внутри страны в этом году, может достигнуть 9 млн человек.

Ранее Казгидромет поделился прогнозом погоды на это лето в Казахстане.