Лето - 2023: в каких регионах Казахстана наибольшее число санаториев

Приближается лето, а это значит, что совсем скоро наступит долгожданная отпускная пора. В преддверии отпускного сезона Qazstat решил поделиться статистикой о санаториях Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.
Так, на конец, 2022 года насчитывалось 172 санаторно-курортных организации, из них 109 - санатории, 27 – реабилитационные центры, 9 – профилактории, 7 – специализированные и другие санатории.
Большая доля этих организаций принадлежит частному бизнесу – 127, государству – 42, иностранной собственности – 3.
66 санаториев расположились на территориях городской местности, 106 – сельской.
Лидером по количеству санаторно-курортных организаций является Туркестанская область. Там работает 72 организации.
Далее Акмолинская область – 13, в городе Алматы и Кызылординской области по 11 курортов.
В прошлом году в санаториях поправили свое здоровье 380 тыс. человек, из них 60% – женщины.
Как отметили в Правительстве РК, по итогам 2022 года количество внутренних туристов увеличилось на 1,7 млн человек по сравнению с предыдущим годом, достигнув 8,6 млн. Прогнозируется, что число казахстанцев, решивших отдохнуть внутри страны в этом году, может достигнуть 9 млн человек.
Ранее Казгидромет поделился прогнозом погоды на это лето в Казахстане.