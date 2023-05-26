До 9 млн внутренних туристов ожидают в Казахстане в этом году

Подготовку к туристическому сезону и проблемные вопросы развития курортных зон обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Алтая Кульгинова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Туристическая отрасль страны восстановилась после пандемии. По итогам 2022 года количество внутренних туристов увеличилось на 1,7 млн человек по сравнению с предыдущим годом, достигнув 8,6 млн. Прогнозируется, что число казахстанцев, решивших отдохнуть внутри страны в этом году, может достигнуть 9 млн человек.

По данным Министерства культуры и спорта РК, количество гостиниц в стране приблизилось к 4 тысячам. Единовременно они могут вместить свыше 203 тысяч отдыхающих.

В числе проблемных вопросов, тормозящих развитие туристической сферы, – качество дорог. На совещании была озвучена необходимость скорейшего завершения ремонта автодорог Алматы – Усть-Каменогорск, Астана – Балхаш – Алматы, Кызылорда – Жезказган, что привлечет больше туристов в курортные зоны этих регионов.

Для повышения авиадоступности озера Алаколь поручено увеличить частоту рейсов и привлечь к перевозке более вместительные воздушные суда. Ожидается, что эти меры значительно увеличат количество казахстанцев, прибывающих авиатранспортом.

«В республике много красивых мест, привлекающих туристов. Учитывая особое внимание со стороны главы государства, а также поступающие вопросы от населения и бизнеса, нужно улучшать качество сервиса, наращивать инвестиции. Сфера туризма имеет большой потенциал. Ее развитие создаст новые рабочие места, увеличит поступления в бюджет», – отметил Алтай Кульгинов.

Заместитель премьер-министра поручил обеспечить качественным подвижным составом все железнодорожные направления.

По итогам совещания вице-премьер акцентировал внимание на необходимости качественной подготовки к туристическому сезону, создании благоприятных условий для регионального бизнеса.