Лидер теряет очки

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Аскар Бейсенбаев

Петропавловский «Кызылжар» неожиданно потерял очки во встрече с одним из аутсайдеров чемпионата.

фото Юрия Беккера

Восьмой тур первенства страны среди команд Премьер-лиги был проведен в честь прославленного футболиста и тренера Курбана Бикиевича Бердыева. В качестве футболиста он провел 155 матчей и забил 23 гола в Высшей лиге СССР, а в Первой лиге – 211 матчей и 32 гола. В 1983 году в составе алматинского «Кайрата» стал победителем Первой лиги СССР. Его главный тренерский успех связан с «Рубином» (Казань), который гремел в Лиге чемпионов УЕФА и выигрывал Кубок и чемпионат России. В Казахстане Курбан Бердыев работал в «Химике» (Жамбыл), «Кайрате», «Мунайши» (Актау). С алматинцами выиграл бронзовые медали чемпионата Казах­стана и Кубок страны.

А теперь обратимся к внутреннему первенству, где неожиданно потерял очки клуб из Северо-Казахстанской области, с начала сезона одержавший шесть побед в шести матчах. На этот раз «Кызылжар» в Петропавловске принимал не очень хорошо стартовавший в чемпионате актауский «Каспий» и, ведя в счете 1:0 после гола грузинского легио­нера Тамаза Макацарии, пропустил сам с пенальти от белорусского защитника Алексея Залеского и завершил встречу со счетом 1:1. Возможно, на это обстоятельство повлиял тот факт, что команда из Мангистауской области буквально на днях сменила главного тренера, которым стал македонский специалист Игор Ангеловский. Он, между прочим, тренировал сборную Северной Македонии и вывел ее на Евро-2020.

На шаг ближе к «Кызылжару» стала столичная «Астана», которая на выез­де обыграла кызылординский «Кайсар» со счетом 2:1 и набрала 15 очков в чемпионате.

Дубли были зафиксированы в двух пое­динках. Так, бразильский нападаю­щий алматинского «Кайрата» Жоао Пауло, забив два гола в домашней игре в ворота шымкентского «Ордабасы», спас свою команду от поражения – встреча завершилась со счетом 2:2. Его успех повторил и нападающий сборной Узбекистана, а также костанайского «Тобола» Игорь Сергеев, который забил два мяча в ворота гостившего у них «Актобе», и эта игра тоже завершилась со счетом 2:2.

В оставшихся поединках зафиксированы следующие результаты: «Атырау» дома победил «Аксу» из Павлодарской области – 2:1; в Кокшетау «Окжетпес» не смог обыграть гостивший у него карагандинский «Шахтер» – 1:1; «Мактаарал» из Туркестанской области уступил на своем поле талдыкорганскому «Жетысу» – 1:2.

 

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

КОМАНДА М П Н П М О

1. «Кызылжар» 7 6 1 0 10–2 19

2. «Астана» 7 5 0 2 10–9 15

3. «Актобе» 7 4 2 1 18–8 14

4. «Ордабасы» 7 4 2 1 16–8 14

5. «Кайрат» 7 3 3 1 16–10 12

6. «Тобол» 7 3 2 2 10–10 11

7. «Кайсар» 7 3 1 3 11–9 10

8. «Окжетпес» 7 3 1 3 11–9 10

9. «Атырау» 7 3 1 3 7–13 10

10. «Жетысу» 7 2 1 4 6–11 7

11. «Шахтер» 7 1 2 4 9–12 5

12. «Каспий» 7 1 1 5 7–15 4

13. «Аксу» 7 1 1 5 7–16 4

14. «Мактаарал» 7 1 0 6 5–11 3

#Спорт #чемпионат #футбол #Кызылжар

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