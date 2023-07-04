Лидеры не теряют очки

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Аскар Бейсенбаев

В минувшие выходные прошли матчи 14-го тура и двух перенесенных игр 13-го тура первенства Казахстана среди команд Премьер-лиги.

фото ФК «Актобе»

Отметим, что 13-й тур был посвящен памяти ветерана «Шахтера» и одной из легенд карагандинского футбола Петра Асылбаева, который всю карьеру провел в одной команде, сыграв за нее более 300 матчей. В 1971 году он вызывался в юношескую сборную СССР, которая тогда на равных играла со сверстниками из Бразилии, Аргентины, ФРГ, Англии, Франции и других ведущих футбольных держав. Завершив карьеру футболиста, работал тренером в родном клубе, а также в талдыкорганском «Жетысу», жамбылском «Химике» и «Көкше».

А 14-й тур чемпионата Казахстана посвятили еще одному воспитаннику карагандинского футбола Сергею Ледовских. За «Шахтер» он выступал в 1976–1979 и 1980–1982 годах, но большую часть карье­ры провел в алматинском «Кайрате», сыграв в Высшей лиге СССР 234 матча. Помимо Казахстана играл за российские клубы «Цемент», «Жемчужину», а также «Перлис» (Малайзия).

Теперь перейдем непосредственно к первенству нашей страны среди команд элитного дивизиона и сразу же отметим тройку лидеров, которые синхронно одержали очередные победы.

Так, столичная «Астана» вырвала победу в гостях у актауского «Каспия» со счетом 2:1. На 31-й минуте дружину из главного города страны вывел вперед форвард сборной Казахстана Абат Айм­бетов (его все помнят по недавнему голу в ворота национальной команды Северной Ирландии в рамках отбора на Евро-2024). На 66-й минуте полузащитник сборной Беларуси и «Каспия» Дмитрий Подстрелов сделал счет ничейным – 1:1. Но все же удача в этот день была на стороне «Астаны»: на 74-й минуте победный мяч с пенальти пробил гамбийский легионер Дембо Дарбо. «Астана» набрала 38 очков в 16 матчах и укрепила свое лидерство в КПЛ.

Седьмую победу кряду одержал и нас­тупающий на пятки столичной команде шымкентский «Ордабасы», который на своей арене с сухим счетом 2:0 обыграл «Аксу» из Павлодарской области. На 49-й добавленной минуте первого тайма счет открыл Темирлан Ерланов. А на старте второй половины матча отличился белорусский нападающий Всеволод Садовский. У «Ордабасы» 35 очков, но при этом есть еще две игры в запасе по сравнению с «Астаной».

Коротко о других встречах. Идущий третьим в турнирной таблице «Актобе» одержал очень важную выездную победу над «Мактааралом» из Туркестанской области со счетом 2:1. Петропавловский «Кызылжар» выиграл дома у алматинского «Кайрата» 2:1, заняв четвертую строчку.

В Костанае «Тобол» отпраздновал победу над гостившим у него «Атырау» со счетом 1:0. Кызылординский «Кайсар» уступил в родных стенах кокшетаускому «Окжетпесу» – 0:1. А самый крупный счет был зафиксирован во встрече между «Жетысу» и «Шахтером», где талдыкорганцы на своем поле проиграли карагандинцам со счетом 1:3.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

КОМАНДА           М  П  Н П М О

1. «Астана»         16 12 2 2 23–13 38

2. «Ордабасы»    14 11 2 1 29–10 35

3. «Актобе»          14 8 4 2 27–13 28

4. «Кызылжар»    14 8 1 5 15–12 25

5. «Кайрат»          14 7 3 4 28–22 24

6. «Тобол»            14 7 2 5 17–18 23

7. «Атырау»          14 6 3 5 17–18 21

8. «Кайсар»          14 6 1 7 16–17 19

9. «Жетысу»         14 5 1 8 13–22 16

10. «Шахтер»        14 4 3 7 17–20 15

11. «Окжетпес»     14 4 2 8 14–16 14

12. «Мактаарал»   15 3 1 11 13–21 10

13. «Каспий»         14 2 4 8 14–25 10

14. «Аксу»              15 2 1 12 11–27 7

#Спорт #футбол #матч #РК

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