Лидеры не теряют очки

Отметим, что 13-й тур был посвящен памяти ветерана «Шахтера» и одной из легенд карагандинского футбола Петра Асылбаева, который всю карьеру провел в одной команде, сыграв за нее более 300 матчей. В 1971 году он вызывался в юношескую сборную СССР, которая тогда на равных играла со сверстниками из Бразилии, Аргентины, ФРГ, Англии, Франции и других ведущих футбольных держав. Завершив карьеру футболиста, работал тренером в родном клубе, а также в талдыкорганском «Жетысу», жамбылском «Химике» и «Көкше».

А 14-й тур чемпионата Казахстана посвятили еще одному воспитаннику карагандинского футбола Сергею Ледовских. За «Шахтер» он выступал в 1976–1979 и 1980–1982 годах, но большую часть карье­ры провел в алматинском «Кайрате», сыграв в Высшей лиге СССР 234 матча. Помимо Казахстана играл за российские клубы «Цемент», «Жемчужину», а также «Перлис» (Малайзия).

Теперь перейдем непосредственно к первенству нашей страны среди команд элитного дивизиона и сразу же отметим тройку лидеров, которые синхронно одержали очередные победы.

Так, столичная «Астана» вырвала победу в гостях у актауского «Каспия» со счетом 2:1. На 31-й минуте дружину из главного города страны вывел вперед форвард сборной Казахстана Абат Айм­бетов (его все помнят по недавнему голу в ворота национальной команды Северной Ирландии в рамках отбора на Евро-2024). На 66-й минуте полузащитник сборной Беларуси и «Каспия» Дмитрий Подстрелов сделал счет ничейным – 1:1. Но все же удача в этот день была на стороне «Астаны»: на 74-й минуте победный мяч с пенальти пробил гамбийский легионер Дембо Дарбо. «Астана» набрала 38 очков в 16 матчах и укрепила свое лидерство в КПЛ.

Седьмую победу кряду одержал и нас­тупающий на пятки столичной команде шымкентский «Ордабасы», который на своей арене с сухим счетом 2:0 обыграл «Аксу» из Павлодарской области. На 49-й добавленной минуте первого тайма счет открыл Темирлан Ерланов. А на старте второй половины матча отличился белорусский нападающий Всеволод Садовский. У «Ордабасы» 35 очков, но при этом есть еще две игры в запасе по сравнению с «Астаной».

Коротко о других встречах. Идущий третьим в турнирной таблице «Актобе» одержал очень важную выездную победу над «Мактааралом» из Туркестанской области со счетом 2:1. Петропавловский «Кызылжар» выиграл дома у алматинского «Кайрата» 2:1, заняв четвертую строчку.

В Костанае «Тобол» отпраздновал победу над гостившим у него «Атырау» со счетом 1:0. Кызылординский «Кайсар» уступил в родных стенах кокшетаускому «Окжетпесу» – 0:1. А самый крупный счет был зафиксирован во встрече между «Жетысу» и «Шахтером», где талдыкорганцы на своем поле проиграли карагандинцам со счетом 1:3.