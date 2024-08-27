Лидеры первенства завершили очные поединки вничью

В минувшие выходные в первенстве Казахстана среди команд Премьер-лиги слепой жребий свел между собой четыре ведущие команды страны, которые сейчас располагаются на первых местах в турнирной таблице.

Фото: Юрий Беккер

Так, в Алматы «Кайрат» принимал костанайский «Тобол» и смог вырвать ничью на последних минутах поединка. Первыми гол в этой встрече забили хозяева поля усилиями Жоао Пауло на 20-й минуте.

Вторая же половина встречи поначалу складывалась лучше в пользу гостей, у которых на 53-й минуте голом отметился марокканец Ахмед Эль-Мессауди и на 73-й игрок сборной Того Давид Энен.

Спасителем матча для алматинцев стал игрок молодежных сборных Казахстана Андрей Ульшин, который установил окончательный счет – 2:2 на 96-й добавленной минуте.

Не менее напряженным выдался поединок в Шымкенте, где местный «Ордабасы» принимал «Актобе». Эквадорец Хосе Севальос вывел гостей вперед на 13-й минуте, но на 72-й игрок сборной Узбекистана Шахбоз Умаров сравнял счет.

Стоит отметить, что еще один гол у актюбинцев был отменен, а сам поединок еще и омрачили фанаты команд, устроившие драку между собой.

В остальных поединках были зафиксированы следующие результаты: в Кызылорде «Кайсар» довольствовался ничьей 0:0 с талдыкорганским «Жетысу», «Атырау» на своем поле обыграл карагандинчкий «Шахтер» – 1:0 и, наконец, в Семее «Елимай» с трудом, но обыграл гостивший у него «Кызылжар» из Петропавловска со счетом 2:1. Еще один поединок тура между столичными командами «Женис» и «Астана» был перенесен на 29 сентяб­ря из-за участия пос­леднего в еврокубках.