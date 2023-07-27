Крупную нарколабораторию ликвидировали силовики Казахстана и Кыргызстана

При обыске было изъято 2,2 тонны прекурсоров и оборудование для производства наркотиков.

Фото пресс-службы КНБ РК

Комитет национальной безопасности РК сообщил о ликвидации крупного производства психотропных веществ, распространявшихся на территории СНГ, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Согласно информации, оперативники КНБ в процессе разработки получили сведения о функционировании крупной нарколаборатории в Кыргызской Республике. В рамках международного взаимодействия оперативная информация была передана партнерам.

29 июня МВД Кыргызстана задержало лидера местного звена наркогруппы и двоих его пособников при транспортировке готовой партии синтетических наркотиков в пригороде Бишкека.

При обыске было обнаружено и изъято 30 кг «мефедрона», 2,2 тонны прекурсоров, а также оборудование для производства наркотиков.

Мероприятия по вскрытию и пресечению каналов международного наркотрафика во взаимодействии с компетентными органами зарубежных стран продолжаются, добавили в КНБ.