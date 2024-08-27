Локомотив с прицепом спроса

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По предварительным данным Национального бюро по статистике, за первое полугодие 2024-го объем строительных работ в Казахстане составил в денежном выражении около 2,7 трлн тенге с ростом на 8,6% к предыдущему году. Это что касается официальных данных, связанных с капитальным строительством. Однако хорошо известно: капстроительство занимает в общей структуре отрасли в лучшем случае половину объемов. Еще как минимум столько же приходится на отделку.

Ремонт и строительство – самые актуальные вопросы для миллионов казахстанцев. Как показывают данные независимых опросов, от 40 до 50% семей намерены заняться улучшением жилищных условий в ближайшие два года. Тогда потенциал этого рынка становится просто невероятным. А раз так, то активность на рынке стройматериалов будет только нарастать.

Вместе с увеличением спроса происходит изменение потребительских предпочтений в отношении материалов. Что, кстати, далеко не всегда оказывается на руку отечественным производителям, поскольку их продукция в основном изготовлена по традиционным, зачастую устаревшим технологиям.

Неблагополучие казахстанской промышленности в 1990-е позволило зарубежным компаниям обосноваться на нашем рынке стройматериалов, обеспечив высокий уровень конкуренции, сохранившийся до настоящего момента во многих сегментах, например, в области лакокрасочных материалов и сухих строительных смесей.

В других, таких как кровельные покрытия, смещения вкусов потребителя в сторону западного стандарта пока не произошло, и отечественная продукция продолжает пользоваться спросом. Но так или иначе дефицит на рынке теплоизоляционных, кровельных, керамических и отделочных материалов, сухих смесей, сантехнических изделий ощущается постоянно.

Дело в том, что рынок переполнен импортными изделиями, которые далеко не всегда соответствуют строгим стандартам качества и, что еще важнее, не отвечают климатическим условиям Казахстана. А значит, следует ждать активности отечественных компаний, в том числе малых предприятий и в этом направлении. Ведь для организации бизнеса по производству строительных и отделочных материалов необходимо недорогое многофункциональное оборудование.

В 2023 году положительную динамику можно было отметить в производстве железобетонных конструкций, керамической плитки, лакокрасочных материалов, сухих строительных смесей. Отрицательные тенденции наблюдались в производстве сантехники, стеновых материалов, шифера, кирпича и ряда других не слишком современных компонентов.

И здесь есть куда развиваться. К примеру, емкость рынка лакокрасочных материалов, по разным оценкам, составляет около 800–900 тыс. тонн, и импортная продукция занимает всего 20–25% рынка.

– Ассортимент лакокрасочных материалов в соответствии с прайс-листом в нашем магазине превышает 800 наименований как по типу, так и по производителю, – говорит менеджер по продажам крупнейшего в Алматы магазина красок Азамат Карибжанов. – Китайских красок по сравнению с докризисным уровнем в связи с низким спросом мы закупаем меньше: перечень наименований снизился с 358 до 198. То же касается европейских, турецких и иранских красок: их число упало с 288 до 202. При этом выросло количество российских лаковых красок – со 180 до 248 позиций. Не менее динамично растет их ассортимент и отечественного производства: только за последние два года количество наименований выросло со 119 до 185.

По словам Азамата Карибжанова, в последнее время самым большим спросом пользуются именно российские и казахстанские лакокрасочные материалы. Подкупают относительная дешевизна и хорошее качество. Уровень продаж в этом сегменте формирует до 80% выручки магазина. А вот импортные краски и лаки стали покупать все реже.

Рынок сухих строительных смесей, где казахстанские производители также показывают очень хорошую динамику производства, достигает миллиона тонн в месяц. Из них около 200 тыс. тонн – зарубежные материалы.

Этот сегмент находится в стадии становления, поскольку объем потребления сухих смесей на душу населения у нас пока в 10 раз ниже, чем в европейских странах – два и 20 кило соответственно. Тем не менее разница эта стремительно сокращается. Конкуренция на данном рынке просто невероятная: только в Алматы и области производством строительных смесей занимаются более 115 компаний, в том числе и иностранных, но с использованием местного сырья.

Таким образом, практически весь ассортимент смесей на отечественном рынке – казахстанского производства. Более того, ценовые колебания здесь минимальны. То есть смеси для отделки за последние пять лет подорожали в значительно меньшей степени, чем, скажем, цемент. Объясняется это относительной малозатратностью их производства и богатой сырьевой базой.

В последние годы казахстанские производители все активнее осваивают рынок пластиковых изделий. Это касается труб, окон, дверей, стеновых панелей и прочего. Сырье, правда, при этом используется главным образом китайское. Однако готовая продукция, или, как ее принято называть, продукция с высокой добавленной стоимостью – все же отечественная. В этом плане мы также обеспечиваем собственные потребности на 100 процентов в секторе эконом-класса, и на 50% – в классе люкс.

Проблемы при этом ощущаются в секторе выпуска керамической плитки. Собственное производство представлено в Казахстане десятком предприятий. Однако выпускаемая ими продукция на основе натурального камня главным образом отправляется на экспорт либо используется при отделке крупных строительных объектов. Бытовые нужды при этом целиком обеспечиваются импортом. Потому что дешево.

Материалы для пола – линолеум, ламинат, паркет казахстанского производства – также в магазинах встречаются достаточно редко. Здесь правят бал китайские производители. Причем даже если на ламинате написано, что он из Швеции или Бельгии, будьте уверены, он – из КНР. Многие торговцы тщательно прячут испещренные иероглифами палеты и крупную упаковку. Тогда как на мелкой пишется, что ламинат якобы прибыл из Европы.

Вообще, ламинат в последние годы получил колоссальную популярность. Он не нуждается в столь тщательном уходе, как паркет, и смотрится значительно «богаче» линолеума. Поэтому рынок материалов для пола полностью переориентировался на тонкое древесно-бумажное покрытие. Однако специалисты убеждены: лет через пять-шесть произойдет грандиозная смена предпочтений.

– Ламинат не нужно начищать, как паркет, при этом смотрится он не хуже, – говорит укладчик паркета со стажем Анатолий Кормчев. – Однако я знаю этот строительный материал, пожалуй, лучше всех, и в своем доме никогда не постелю ни одного квадратного метра. Дело в том, что ламинат со временем начинает вздуваться. Срок его службы в лучшем случае пять лет. При этом паркет, если за ним ухаживать, прослужит и 40, и 50 лет, а качественный линолеум – не менее 20 лет.

В целом же под лейблом «Сделано в Казахстане» можно найти огромное количество строительных товаров. И по качеству, и по цене они выгодно отличаются от своих импортных аналогов.

В плане капитального строительства также практически весь перечень используемых стройматериалов – отечественного производства. Цемент, бетон, арматура, металлоконструкции, кровельное железо и металлическая черепица, а с 2013 года и стекло – отечественного производства. Импортом покрывается лишь треть спроса, да и то тогда, когда на рынке возникает сезонный ажиотаж.