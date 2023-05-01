Лучшие подруги

В моногороде Аксу этих ярких звонких женщин наверняка знают все. Славянский центр и народный казахский ансамбль «Ақ ниет» базируются в местном Дворце культуры им. С. Донентаева – их кабинеты располагаются буквально в нескольких метрах друг от друга. Но близость коллективов основана совсем не на этом, а на любви к родному краю, к землякам, к творчеству. Так, они приветствуют друг друга на казахском, вместе поют частушки: причем народные – на русском и сочиненные самостоятельно – на казахском.

Славянский центр города Аксу возглавляет Валентина Павловна Солдаткина. Она рассказала, что как самостоятельная организация центр был зарегистрирован только в прошлом году, но история этнокультурного объединения началась гораздо раньше. 39 лет назад в городе создали народный хор русской песни «Родные напевы», с него все и начиналось. Именно на его базе в 2004 году активисты сформировали Славянский центр, который стал отделением областной этнокультурной организации.

Конечно же, постепенно коллективы расширялись. В 2007 году открыли клуб любителей поэзии «Родники», костяк которого – 17 человек. Они стараются «не вариться в собственном соку» – издают книги, участвуют в конкурсах, приглашают в небольшой город своих коллег по творчеству из Павлодара, Экибастуза и районов области.

Не менее активны участницы клуба рукодельниц «Берегиня», члены Совета матерей Славянского центра.

– Мы стараемся не просто для себя работать: ездим по облас­ти, постоянно даем концерты – в Доме престарелых, в детских учреждениях, в поселках, – говорит Валентина Павловна. – Не пропус­каем городские мероприя­тия. Прошлым летом, например, организовали большой праздник в честь Яблочного Спаса на набережной Аксу и в этом году хотим его обязательно повторить. Наши подруги из «Ақ ниет» всегда нас поддерживают. Мы им как-то предложили поучаствовать в празднике частушек – и ведь как здорово у них получилось!

И если кто-то думает, что час­тушка – это не казахский народный жанр, то он заблуждается.

– Песенный фольклор тем и уникален, что он всегда откликается на душевные порывы, так и проявляется взаимообогащение наших культур, – соглашается с подругой Асия Жумабековна Есельбае­ва, руководитель ансамбля «Ақ ниет». – Думаю, что написанные нами частушки – про любовь и дружбу, про молодость и опыт – получились замечательными. Зритель оценил. А вообще в нашем репертуаре десятки песен, которые прошли отбор за 26 лет деятельности коллектива. И всегда на ура принимают горожане всеми любимую песню «Ақсу толқындары».

«Ақ ниет» имеет три состава. Самый многочисленный – это апашки от 65 до 80 лет. Есть небольшая молодежная группа и примерно 20 участниц детского состава. И это, кстати, отлично демонстрирует, что народное творчество – работающий инст­румент этнопедагогики. Асия Жумабековна подчеркивает, что немалая часть их деятельности как раз связана с возрождением казахских традиций и культуры. Для этого «Ақ ниет» посещает детские сады, школы, откликается на просьбы всех, кому интересна история своего народа.

А еще коллектив поддерживает тесные связи с казахской диас­порой в Омске (там есть центр казахской культуры «Мөлдір») и в Монголии. И если в России с концертами апашки из Аксу уже бывали, то вот этим летом хотят поехать в Монголию.