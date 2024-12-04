Лучших волонтеров наградили в Астане

Столица
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Дана Аменова
корреспондент

В рамках празднования международного дня волонтера в столице прошел фестиваль Volunteer FEST-2024, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столичном концертном зале Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева чествовали добровольцев и волонтерские организации, работающие в сферах экологии, медицины, социальной помощи и инклюзии, безопасности, защиты животных.

Искренние поздравления и слова признательности услышали  более 70 волонтёрских организаций, которые внесли значительный вклад в развитие столицы.

Лучшие добровольцы получили награды в восьми номинациях, охватывающих широкий спектр деятельности: экологическое волонтёрство, направленное на сохранение природы; социальное волонтёрство, поддерживающее уязвимые группы населения; волонтёрство в чрезвычайных ситуациях, где важна оперативность и самоотверженность; инклюзивное волонтёрство, помогающее людям с ограниченными возможностями; event-волонтёрство, поддерживающее организацию мероприятий; волонтёрство общественного порядка, обеспечивающее безопасность в общественных местах; волонтёрство в сфере медицины, поддерживающее здоровое общество; и волонтёрство по защите животных, направленное на сохранение жизни и благополучия животных.

Каждая из этих категорий отражает важную роль волонтёров в развитии общества и решении его насущных проблем.

«Когда ты становишься причиной масштабных изменений, понимаешь, что твоя миссия – улучшить свою страну и помочь тем, кто оказался в трудной ситуации. У нас одна цель – поддерживать тех, кто нуждается, и воспитывать новое поколение отзывчивых граждан», – говорит руководитель волонтерского движения «Мейірімді жандар» Динара Идирисова.

Движение «Мейірімді жандар» работает более пяти лет, помогая многодетным матерям, семьям с особенными детьми и социально уязвимым слоям населения. Его усилия не ограничиваются раздачей помощи — многие из тех, кто получал поддержку, теперь сами стали волонтёрами.

«Волонтёрство – это бескорыстное служение своему делу. Наши волонтёры активно участвуют в поиске пропавших людей, помощи людям с ограниченными возможностями, улучшении экологической ситуации. Сегодня в Астане действует порядка 70 организаций с охватом более 6 000 человек. Мы стараемся поддерживать их не только наградами, но и ценными подарками, встречами и обратной связью», – сказал руководитель управления по вопросам молодежной политики Астаны Самат Ибраев.

Фестиваль собрал тысячи участников, среди которых были известные общественные деятели, блогеры и звёзды эстрады. Гости могли увидеть фотовыставку, знакомящую с работой волонтёров. Организаторами мероприятия выступили молодежный ресурсный центр «Астана жастары» и столичное управление по вопросам молодёжной политики.

По их словам, особое внимание в этом году уделено молодёжным и серебряным волонтёрам – людям старшего возраста, которые активно включаются в помощь обществу.

Жительница столицы Роза Баетовна Абенова более года руководит волонтерской организацией «Добру быть-Астана». По профессии–педагог. После выхода на пенсию она продолжила трудится в Казахском обществе слепых. 

«Я занимаюсь волонтерской деятельность около пятнадцати лет. Вместе с активистами мы помогаем обеспечить нуждающихся людей вещами, канцелярскими товарами, продуктами питания, оказываем помощь людям с ограниченными возможностями. Это большая командная работа. К нам поступают звонки от благодарных жителей, когда удалось решить проблемы и протянуть руку помощи в трудной ситуации.  Совершение добрых дел многих из нас мотивирует и дарит незабываемые впечатления», – заключила она.

Так, фестиваль стал не только праздником, но и важным шагом в поддержке инициативы «Таза Қазақстан», направленной на улучшение экологии страны.

#Астана #награда #волонтеры #Volunteer FEST-2024

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