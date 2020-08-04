Люди с противопоказаниями могут не носить маски – Цой

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В Казахстане люди с противопоказаниями могут не носить медицинские маски. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Ношение масок обязательно в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественных местах и на открытом воздухе. Исключение составляют дети до пяти лет, лица, занимающиеся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек, а также лица, имеющие медицинские противопоказания", – сказал Цой.
По его словам, без масок можно находиться на открытом воздухе и в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции.
"Ношение масок должно стать полезной привычкой в обществе. На сегодня это временная, крайняя необходимость. Обязательное обеспечение масочного режима станет дополнительным фактором для снижения темпов прироста распространения заболевания", – дополнил министр.
Напомним, ранее в Министерстве юстиции сообщали, что отсутствие маски на улице не является
нарушением. Позже стало известно, что каждый четвертый нарушитель карантина в Казахстане не носит маску
.
Через несколько дней главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова заявила, что ношение масок на улице и в помещениях обязательно
, и утвердила
это в постановлении.