Фонд памяти Салтанат Нукеновой появился в Казахстане

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Его основал брат погибшей девушки Айтбек Амангельды, сообщает Kazpravda.kz

Фото из соцсетей

Работа фонда направлена на помощь всем, кто столкнулся с жестокостью в семье.

«Со временем будет опубликован устав и стратегический план работы фонда. Его создание стало логическом шагом для нас в борьбе за справедливость и в помощи пострадавшим от бытового насилия. Спасибо вам за всю поддержку, в свою очередь мы хотим ответить добром на добро и отдать обществу как можно больше пользы. Наше будущее в наших общих руках. Мы не собираем пожертвования с физических лиц, но будем благодарны за публичную поддержу и партнерские предложения. Связаться с нами можно по почте в шапке профиля. Еще раз спасибо за поддержку и внимание», – написал Айтбек Амангельды на своей странице в Instagram.

Также он добавил, что Фонд является наследием всего того, что активисты смогли создать с ноября 2023 года. 

«Мы собрали очень много единомышленников, с которыми сейчас производим значимые изменения в Казахстане. Эта работа должна продолжаться. Мы хотим проводить ее на систематической основе, профессионально, поэтому и запускаем сейчас фонд памяти Салтанат  Нукеновой», – подытожил брат погибшей Салтанат. 

 

#открытие #фонд #память #Салтанат Нукенова #Айтбек Амангельды

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