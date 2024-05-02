Фонд памяти Салтанат Нукеновой появился в Казахстане

Работа фонда направлена на помощь всем, кто столкнулся с жестокостью в семье.

«Со временем будет опубликован устав и стратегический план работы фонда. Его создание стало логическом шагом для нас в борьбе за справедливость и в помощи пострадавшим от бытового насилия. Спасибо вам за всю поддержку, в свою очередь мы хотим ответить добром на добро и отдать обществу как можно больше пользы. Наше будущее в наших общих руках. Мы не собираем пожертвования с физических лиц, но будем благодарны за публичную поддержу и партнерские предложения. Связаться с нами можно по почте в шапке профиля. Еще раз спасибо за поддержку и внимание», – написал Айтбек Амангельды на своей странице в Instagram.