«Люди сводят концы с концами» – спикер Сената о чрезмерной кредитной нагрузке казахстанцев

Фото: пресс-служба Сената

По его словам, высокая процентная ставка и недостаточность проработки проектов приводит к снижению доли кредитования бизнеса в Казахстане. А ежегодный рост просрочек по выплатам потребительских кредитов свидетельствует о том, что «люди сводят концы с концами».

«Важный показатель, который мы видим – это то, что темпы роста потребительского кредитования – 2,4 %, что гораздо выше темпов роста кредитования бизнеса – 0,8%. Почти в 3 раза! Эти цифры и тенденция говорят о том, что у нас бизнес не развивается в достаточной степени, это мы видим даже по снижению показателей инвестиций в основные фонды. И мы видим, что население перекредитовано. Это не означает, что люди хорошо живут, что у них высокий уровень дохода и они дальше повышают свое благосостояние. Это говорит о том, что они сводят концы с концами с помощью потребительского кредитования. Закрывают какие-то «дыры». Соответственно, потом они не могут закрыть эти кредиты. Поэтому проблема комплексная, и завтра на парламентских слушаниях по обрабатывающей промышленности мы эти вопросы частично поднимем», – отметил Маулен Ашимбаев.

По мнению спикера Сената, сейчас важно развивать предпринимательскую грамотность, стимулировать предпринимательскую активность среди населения и проводить образовательные курсы.

«Соответствующий комитет Сената в рамках этой и следующей сессии должны вернуться к программам поддержки МСБ, еще раз их проанализировать. Посмотреть, насколько сегодня мы развиваем кластер МСБ вокруг крупных промышленных компаний, насколько мы культивируем сегодня дух предпринимательства. Это тоже серьезная задача. В Китае все эти годы культивировали дух предпринимательства, и это дало свои результаты. У нас в этом направлении работа оставляет желать лучшего. Поэтому, видимо, зреет серьезный разговор по проблемам предпринимательства, МСБ, с участием и Нацбанка, АРРФР, МНЭ и других структур», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

На заседании палаты в двух чтениях был рассмотрен Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства», который направлен на снижение чрезмерной закредитованности граждан путем ужесточения требований к кредиторам при выдаче банковских займов и микрокредитов.