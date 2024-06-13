Маулен Ашимбаев встретился с руководителем Сената Малайзии

Международное сотрудничество, Сенат
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с исполняющим обязанности председателя Сената Парламента Малайзии Нур Джазланом Мохамедом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Сенат

Собеседники обсудили перспективы дальнейшего укрепления межпарламентского взаимодействия.

Малайзия, как отметил Маулен Ашимбаев, является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии. Мощный импульс дальнейшему развитию двусторонних связей придал официальный визит премьер-министра Малайзии в Казахстан в мае этого года, который прошел впервые с 2014 года. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с Анваром Ибрагимом назвал этот визит «историческим».

В этой связи, Маулен Ашимбаев и Нур Джазлан Мохамед обратили особое внимание на важность дальнейшего укрепления межпарламентских взаимоотношений.

«Мы заинтересованы в развитии межпарламентских отношений с Малайзией. Важным механизмом сотрудничества являются группы дружбы «Казахстан-Малайзия», которые функционируют в Парламентах обеих стран. Предлагаем организовывать совместные мероприятия с целью обсуждения и продвижения различных аспектов наших отношений», – подчеркнул председатель палаты.

В ходе встречи стороны обсудили достижения и перспективы в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и обменялись предложениями по реализации совместных проектов, включая расширение культурных и образовательных связей.

«Мы заинтересованы в укреплении торгово-экономического сотрудничества с Малайзией. Расширяются возможности для сотрудничества в сфере услуг, финансов, производства, сельского хозяйства, пищевой промышленности и строительства. Сенат Парламента Казахстана готов активно поддерживать усиление этого сотрудничества на законодательном уровне. Считаю, что активная роль Парламентов будет способствовать укреплению двусторонних отношений», – сказал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, спикер Сената ознакомил собеседника с ходом реализации реформ, проводимых в стране по инициативе президента Казахстана, и отдельно остановился на мерах по формированию новой экономической модели страны.

В свою очередь, Нур Джазлан Мохамед отметил эффективность проводимой в Казахстане политической и социально-экономической трансформации и выразил заинтересованность в углублении межпарламентских контактов.

#Сенат #Ашимбаев #Малайзия

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