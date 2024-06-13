Спикер Сената назвал необходимые условия для роста казахстанской экономики

Сенат, Экономика
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Одной из ключевых проблем в достижении задачи по удвоению ВВП является чрезмерное присутствие государства в сферах, где должен доминировать рынок.

Фото: Сенат

Таким мнением сегодня поделился спикер Сената Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Как подчеркнул председатель палаты, удвоить внутренний валовый продукт к 2029 году в два раза – глобальная задача. Фактически – это удвоить экономику Казахстана, что в условиях существующей сегодня парадигмы реализовать не получится. Прежде всего, по мнению Маулена Ашимбаева, необходимо сократить долю квазигоссектора, среди которой тысячи неэффективных компаний, захвативших огромные сектора в экономике.

«Чтобы парадигму изменить, нужно действовать очень активно, целенаправленно в рамках указа президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, т.е. либерализировать нашу экономику. Если мы сейчас резко не сократим долю всего квазигоссектора, а это же не только, хотя и большая часть, «Самрук Казына» и «Байтерек», у нас есть еще 6 тысяч государственных компаний хозяйствующих под акиматами, госорганами. Государство не сможет ими эффективно управлять. По многим секторам, если не провести активно процесс приватизации, не передать в частный сектор, мы не выполним задачу удвоения ВВП. Две экономики должно быть. Одна у нас есть. Чтобы создать вторую нужны новые парадигмальные подходы, а это, наверное, только через приватизацию, частные инициативы, привлечения новых инвесторов. Надеемся, что в этом направлении депутаты и правительство будут активно действовать и на опережение ускоренно исполнять поручения главы государства», – сказал спикер Сената на заседании палаты.

Отметим, сегодня под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, в ходе которого депутаты рассмотрели отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

 

#Сенат #экономика #ВВП

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